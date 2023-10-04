الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. للاشتباه فى صلتهم بالعمال الكردستانى.. تركيا تعتقل العشرات بعد هجوم أنقرة

تركيا تعتقل العشرات
تركيا تعتقل العشرات بعد هجوم أنقرة

أعلنت تركيا اعتقال نحو 70 شخصًا، للاشتباه في صلتهم بحزب العمال الكردستاني، الذي أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي أدى إلى إصابة شرطيين، الأحد، في أنقرة.

ووفقًا لوزير الداخلية التركي علي يرليكايا، فقد تم اعتقال 67 مشتبهًا بهم في 16 محافظة من محافظات البلاد الـ81.

يأتي ذلك، بعدما أعلن الجيش التركي، مساء الثلاثاء، استهداف 16 موقعًا لحزب العمال الكردستاني في غارات جوية شمال العراق، حيث توجد قواعد خلفية للمقاتلين الأكراد الأتراك الذين يخوضون نزاعًا مسلحًا ضد أنقرة منذ عام 1984.

وكانت تركيا شنت غارات جوية انتقامية على حزب العمال الكردستاني في كردستان العراق، مساء الأحد.

وأعلن حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، مسؤوليته عن الهجوم الذي شنه شخصان، الأحد، على وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة.

وفجّر أحد الرجلين نفسه، بينما قُتل الآخر بالرصاص قبل أن يتمكن من دخول مجمع الوزارة.

 اعتقلت السلطات التركية الاثنين عشرين شخصًا، بينهم مسؤولون محليون في حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، الذي تتهمه السلطات التركية بالارتباط بحزب العمال الكردستاني، في إسطنبول وفي محافظة كيركلاريلي (شمال غرب).

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