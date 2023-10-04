صلاح عبدالله يكشف تفاصيل علاقته بنور الشريف وسبب غضب عادل إمام منه

كشف الفنان صلاح عبدالله، تفاصيل علاقته بالفنان الراحل نور الشريف، مؤكدًا أنه شارك معه في "131 أشغال، وكتيبة الإعدام، وفي قلب الليل"، وكلها أدوار صغيرة ولكنها كانت بداية علاقته بالشريف.

وأضاف صلاح عبدالله، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن نور الشريف احتضنه وشارك معه في "الدالي"، والذي كان يعد شريكًا له في البطولة، وبعدها فيلم "دم الغزال"، مشيرًا إلى أن الكاتب وحيد حامد حكى له أن نور الشريف كان يريد أن يؤدي شخصية "عبدالستار"، ولكنه قال له إنه لصلاح عبدالله فرد عليه بقوله: "أه هو صلاح عبدالله".

وتابع، أن مسلسل "الدالي"، تسبب في مشكلة بمصر والبلد كانت تريد أن تعرف من قتل ابن سعد الدالي، مؤكدًا أن عادل إمام، اتصل عليه وقال له "مين اللي قتل ابن سعد الدالي؟"، فرد عليه بأنه لا يعرف فغضب عادل إمام وقال له: "يعني أنا عادل إمام الوزراء بيتصلوا علي وأقولهم معرفش"، مشيرًا إلى أنه شعر أنه لا يريد أن يخبره لأنه كان سرًا لابد أن يحافظ عليه.

نهاية شخصيته في مسلسل الدالي

وأشار إلى أن شخصية “فوزي”، انتهت بأن أنقذ عائلة الدالي التي يحبها، من حريق الشركة وتوفى ولم يكن لديه رغبة في تقديم جزء ثاني لانشغاله، وقال لنور الشريف، بأن ينتهي دوره بالوفاة وأن يوصيه بأن يدفن مع نجله، فيرد عليه بأن القاتل والمقتول لا يجتمعان مع بعضهما، ولكنه سيدفنه إلى جوار والده بسوهاج وأنه سيدفن معه.