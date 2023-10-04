عاجل.. مصاريف المدارس الحكومية 2023 ومواعيد السداد

مصاريف المدارس الحكومية 2023 ومواعيد السداد.. يتساءل العديد من أولياء الأمور عن رابط الاستعلام عن مصروفات المدارس الحكومية وإمكانية تسديد أقساط المصروفات المدرسية للعام الدراسي 2023-2024.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد دفع القسط الأول للمصروفات الدراسية.

مصاريف المدارس الحكومية 2023 ومواعيد السداد

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يتم سداد المصروفات الدراسية عن طريق الحساب الخاص بصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، وذلك من خلال المنافذ الإلكترونية المتعاقد معها، ومكاتب البريد في جميع أنحاء البلاد، باستخدام الرقم القومي للطالب، كما تقوم إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمتابعة عملية التسديد والتوريد لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.



مصروفات المدارس الحكومية 2023-2024

تبلغ تكلفة التعليم في هذه المدرسة:

- 312.60 جنيه للصفوف من رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.

- 212.60 جنيه للمرحلة الإعدادية.

- 527.60 جنيه للصف الأول الثانوي العام.

- 512.60 جنيه من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام.

- 227.60 جنيه للصف الأول الثانوي الفني بكل أنواعه وأنظمته 3-5 سنوات.

- 212.60 جنيه لباقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكل أنواعه وأنظمته 3-5 سنوات.



مصروفات المدارس التجريبية 2023/2024



حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مصروفات المدارس التجريبية للعام الدراسي 2023-2024، وذلك وفقًا للقرار الوزاري رقم 285 لعام 2014.

وجاء في القرار بأنه يتم جمع الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات من تلاميذ المدارس الرسمية للغات، وفقًا للنظام المعمول به في مدارس المناهج العربية المناظرة، كما يتم تحديد قيمة مصروفات المدارس التجريبية سنويًا، بالإضافة إلى مقابل الخدمات الإضافية الأخرى التي يتلقاها التلاميذ في هذه المدارس:

مصروفات رياض الأطفال 1400 جنيه.

مصروفات المرحلة الابتدائية 1700 جنيه.

مصروفات المرحلة الإعدادية 2000 جنيه.

مصروفات المرحلة الثانوية 2200 جنيه.

تحصيل مصروفات المدارس التجريبية على 3 أقساط

تحصيل مصروفات المدارس التجريبية على 3 أقساط



وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه قبل صدور هذا القرار، كان يتم إصدار قرار خاص لكل مدرسة منفردة بشأن المدارس المتميزة المؤسَّسة.

وبعد صدور القرار الوزاري رقم 285 لعام 2014، يُطبَّق نص المادة رقم 20 على المدارس المتميزة المؤسَّسة بعد ذلك، وأضافت الوزارة أنه تمت زيادة خدمات اللغات في المدارس التجريبية المتميزة للعام الدراسي الجديد.



مصروفات مرحلة رياض الأطفال المستويان الأول والثاني kg1، kg2 جنيه 1811.59.

مصروفات المرحلة الابتدائية بزيادة نسبة الـ 5% سنويًا علي النحو التالي:- 2227،11 جنيه.

مصروفات الصف الأول والثاني الإعدادي.. 2792،40 جنيه.



أما بالنسبة للصف الثالث الإعدادي حتى نهاية صفوف المرحلة الثانوي وفقًا لما سبق إيضاحه، فإنه يطبق بشأنها القرار الخاص الصادر بكل مدرسة على حدة، والذي صدر قبل صدور القرار الوزاري 285 لسنة 2014، والذي تضمن زيادة رسوم خدمات اللغات بنسبة 5% على بند الخدمات.



أقساط المصروفات الدراسية



حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواعيد سداد المصروفات الدراسية على أقساط لطلاب المدارس الرسمية كالتالى:

القسط الأول للمصروفات الدراسية في أكتوبر 2023.

القسط الثاني للمصروفات الدراسية في أول يناير 2024.

القسط الثالث للمصروفات الدراسية مارس 2024.



رابط الاستعلام عن مصروفات المدارس الحكومية بالرقم القومي



تختلف قيمة المصروفات الدراسية لكل صف دراسي، لذلك وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إمكانية الاستعلام عن الاستعلام عن المدارس والاطلاع على مصروفات المدرسة من خلال الدخول عبر الرابط التالي: هنا.

