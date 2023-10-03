خالد عبدالجليل: الدولة ساهمت في أفلام حرب أكتوبر بعد 73.. وهذا سبب نجاحها

قال خالد عبدالجليل، مستشار وزير الثقافة لصناعة السينما، إنه لا يوجد وزارات ثقافية تنتج أفلامًا روائية طويلة، مؤكدًا أن الدولة لها دور في دعم وصناعة هذه الأفلام.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن الدولة وفرت إمكانيات وكذلك القوات المسلحة، لفيلم “الممر” حتى خرج عظيمًا، مؤكدًا أن الدولة ساهمت في كل الأفلام التي تمت بعد حرب أكتوبر 1973، وهذا ساهم في نجاح هذه الأفلام.

وتابع، أن صناعة السينما مختلفة، ووزارة الثقافة مسئولة عن المحتوى فقط أما الإنتاج فهو أمر آخر لأنه لا بد من بيع الفيلم وشراء حقوق عرض الفيلم، مؤكدًا أن فيلم الممر، كان يوجد فيه أسلحة ومعدات ومشرفين على الأسلحة.

فيلم الممر قدم رسالة للأجيال الجديدة

وأكد أن فيلم “الممر”، حقق مكاسب كبيرة في الداخل والخارج وأدى رسالته على المستوى الأخلاقي وقدم رسالة للأجيال الجديدة وكان شديد التفرد، مشيرًا إلى أن الناس متعطشة لهذه النوعية من الأعمال ولكنها تحتاج لتضافر الجهات الإنتاجية في الدولة.