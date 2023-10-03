الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد عبدالجليل: الدولة ساهمت في أفلام حرب أكتوبر بعد 73.. وهذا سبب نجاحها

خالد عبدالجليل
خالد عبدالجليل

قال خالد عبدالجليل، مستشار وزير الثقافة لصناعة السينما، إنه لا يوجد وزارات ثقافية تنتج أفلامًا روائية طويلة، مؤكدًا أن الدولة لها دور في دعم وصناعة هذه الأفلام.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن الدولة وفرت إمكانيات وكذلك القوات المسلحة، لفيلم “الممر” حتى خرج عظيمًا، مؤكدًا أن الدولة ساهمت في كل الأفلام التي تمت بعد حرب أكتوبر 1973، وهذا ساهم في نجاح هذه الأفلام.

وتابع، أن صناعة السينما مختلفة، ووزارة الثقافة مسئولة عن المحتوى فقط أما الإنتاج فهو أمر آخر لأنه لا بد من بيع الفيلم وشراء حقوق عرض الفيلم، مؤكدًا أن فيلم الممر، كان يوجد فيه أسلحة ومعدات ومشرفين على الأسلحة.

فيلم الممر قدم رسالة للأجيال الجديدة

وأكد أن فيلم “الممر”، حقق مكاسب كبيرة في الداخل والخارج وأدى رسالته على المستوى الأخلاقي وقدم رسالة للأجيال الجديدة وكان شديد التفرد، مشيرًا إلى أن الناس متعطشة لهذه النوعية من الأعمال ولكنها تحتاج لتضافر الجهات الإنتاجية في الدولة.

خالد عبدالجليل الدولة حرب اكتوبر نجاح هذه الأفلام وزارة الثقافة فيلم الممر رسالة للأجيال الجديدة

مواد متعلقة

في الذكرى الخمسين.. 5 كتب تناولت انتصارات حرب أكتوبر المجيدة

"الصحفيين" تنظم ندوة عن دور المرأة فى حرب أكتوبر

كيف خدع السادات المخابرات الأمريكية والإسرائيلية وانتصر فى حرب أكتوبر؟

بانوراما حرب أكتوبر.. نزهة تناسب إجازة الخميس المقبل فى ذكرى يوم النصر

فى الذكرى الخمسين.. "مذكرات حرب أكتوبر" كتاب يوثق لحظات النصر المصرى

أحمد أبوالغيط يكشف أسرارًا جديدة عن حرب أكتوبر

ذكرى حرب أكتوبر.. الجماهير تتفاعل مع رضا البحراوى فى حفل طنطا

الأكثر قراءة

"مفاجأة طال انتظارها".. انخفاض أسعار هذه السلع الأسبوع المقبل (فيديو)

الباز: الرئيس السيسى حاكم صالح يقدم للناس ما يحتاجونه لا ما يريدونه

بعد قرارات الحكومة اليوم.. اتحاد الصناعات يكشف موعد انخفاض أسعار السلع

الغرف التجارية تزف بشرى سارة عن انخفاض الأسعار (فيديو)

لليوم التاسع.. أهالي الشروق يدعمون السيسي بتوكيلات الترشح للرئاسة

الاتحاد الإنجليزي يرفض استئناف ليفربول وإيقاف كيرتس جونز 3 مباريات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

العبور إلى الجمهورية الجديدة

مدحت بشاى

خطايا السنة الإخوانية السوداء

مؤمن المحمدي

الكباب

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل) مُنحنى العنف وآليات التفكيك (2)

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (5)

وائل لطفي

إنجازات الماضى وتحديات المستقبل

منى رجب

العبور الي الجمهورية الجديدة

ماجد حبته

الفقر.. المخدرات.. والفوضى

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

"أيام الدم والنار".. جولدا مائير تروى لحظات الرعب من "أكتوبر 73": اقتلونى إذا وصل المصريون إلى منزلى فى تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 أطفال من تل الرميدة بمدينة الخليل

الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار اقتحامات المستوطنين القدس تحت حماية الاحتلال