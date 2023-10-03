في الذكرى الخمسين.. 5 كتب تناولت انتصارات حرب أكتوبر المجيدة

تعد حرب أكتوبر 1973 من أهم الأحداث التاريخية في القرن العشرين، فقد حقق فيها الجيش المصري نصرًا عظيمًا على الجيش الإسرائيلي، وتمكن من تحرير جزء كبير من الأراضي المصرية المحتلة.

وقد تناولت العديد من الكتب موضوع حرب أكتوبر، ومن أشهرها خمسة كتب هي:

1_ كتاب "المعارك الحربية على الجبهة المصرية" للكاتب جمال حماد

يعد هذا الكتاب من أهم الكتب التي تناولت موضوع حرب أكتوبر، ويتميز بأنه دراسة تحليلية شاملة للمعارك التي دارت على الجبهة المصرية خلال الحرب، ويستند الكاتب في دراسته على مجموعة واسعة من المصادر، بما في ذلك الوثائق العسكرية والمراجع التاريخية والشهادات الشخصية لشهداء الحرب.

2_ كتاب "أكتوبر 73.. السلاح والسياسة" للكاتب محمد حسنين هيكل

يتناول هذا الكتاب كواليس الحرب من وجهة نظر القائد السياسي للحرب، وهو الرئيس أنور السادات، ويقدم الكاتب في كتابه تحليلًا عميقًا للأحداث السياسية والعسكرية التي أدت إلى الحرب، ودور السادات في قيادة الحرب.

3_ كتاب "مذكرات الجمسي.. حرب أكتوبر 1973" للواء محمد عبدالغني الجمسي

يعد هذا الكتاب من أهم المصادر التاريخية حول حرب أكتوبر، ويقدم رئيس هيئة العمليات الحربية آنذاك في كتابه شهادة شخصية عن الحرب، من وجهة نظره كقائد عسكري كبير شارك في الحرب.

4_ كتاب "وثائق حرب أكتوبر" للكاتب موسى صبري

يقدم هذا الكتاب مجموعة من الوثائق والصور والتقارير حول حرب أكتوبر، ويقدم للقارئ صورة شاملة عن الحرب من خلال مصادر متنوعة.

5_ كتاب "خلف خطوط العدو" للواء أسامة المندوه

يروي الكتاب قصة بطولة من أروع البطولات التي قام بها رجال القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر 1973، تتمثل في مجموعة استطلاع مصرية «المجموعة لطفي»، بقيادة النقيب «أسامة المندوه»، دفعتها القيادة للتمركز خلف خطوط العدو وفي قلب تجمعاته، حيث مركز القيادة والسيطرة الإسرائيلي الرئيسي في«أم مرجم» و«مطار المليز» الحربي، في وسط سيناء.

يسرد الكتاب بأسلوب سلس وجذاب ومشوق كيف نجحت «المجموعة لطفي» في أن تَعُدَّ على العدو حركاته وسكناته وآلياته في عمق سيناء، والإسهام في الكشف المبكر عن نواياه لمدة ستة أشهر بدأت مع آخر يوم 6 أكتوبر. والكتاب يبرز التلاحم الرائع بين رجالنا خلف خطوط العدو والمواطنين المصريين من قبائل سيناء، الذين كانوا خير مُعين لهم على تنفيذ مهامهم الجسام، حتى تحقق النصر.