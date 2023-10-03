البيت الأبيض: لن نسمح بوقف الدعم عن أوكرانيا فى حربها

قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إنه لن نسمح بوقف الدعم عن أوكرانيا، مشيرًا إلى أن دعمنا لأوكرانيا هو حماية لأوروبا.

وأضاف بيان البيت الأبيض، أن وقف المساعدات عن أوكرانيا سيغير من شكل الحرب، لافتًا إلى أن الوقت ليس في صالحنا بمسألة دعم أوكرانيا.



المساعدات الأمريكية لأوكرانيا

وكان قد قال الرئيس جو بايدن الأحد إن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا ستستمر في التدفق في الوقت الحالي، حيث سعى إلى طمأنة الحلفاء باستمرار الدعم المالي الأمريكي للمجهود الحربي. وقال الرئيس في تحذير للكونغرس: إن الوقت ينفد.

وأضاف بايدن في تصريحات من قاعة روزفلت بعد أن تجنب الكونجرس إغلاق الحكومة من خلال تمرير حزمة تمويل قصيرة الأجل في وقت متأخر من يوم السبت، والتي أسقطت المساعدة لأوكرانيا في المعركة ضد روسيا: "لا يمكننا تحت أي ظرف من الظروف أن نسمح بانقطاع الدعم الأمريكي لأوكرانيا".

وقال: "لدينا الوقت، وليس الكثير من الوقت، وهناك شعور عارم بالإلحاح"، مشيرًا إلى أن فاتورة التمويل تستمر حتى منتصف نوفمبر، وحث بايدن الكونجرس على التفاوض بشأن حزمة مساعدات في أسرع وقت ممكن.

وقال بايدن: "إن الغالبية العظمى من كلا الحزبين - الديمقراطيين والجمهوريين، ومجلسي الشيوخ والنواب - يدعمون مساعدة أوكرانيا والعدوان الوحشي الذي تفرضه عليهم روسيا". "توقف عن ممارسة الألعاب، وانجز هذا الأمر".

ويقول بايدن إنها "أخبار جيدة"، تم تجنب الإغلاق لكنه يلقي باللوم على الحزب الجمهوري في مجلس النواب في "الأزمة المصنعة".



أطلق النائب جمال بومان إنذارًا بالحريق في أحد مكاتب مجلس النواب وسط التصويت على مشروع قانون التمويل، ولكن العديد من المشرعين يعترفون بأن الحصول على الموافقة على مساعدة أوكرانيا في الكونجرس أصبح أكثر صعوبة مع استمرار الحرب.

كما تكتسب مقاومة الجمهوريين للمساعدات زخمًا، والخطوات التالية ما زالت أمامنا، نظرًا للمقاومة من جانب اليمين المتشدد.

وبينما بدأ زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، ديمقراطي من نيويورك، عملية للنظر في تشريع يقدم مساعدات إضافية لأوكرانيا، يواجه رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، الجمهوري من كاليفورنيا، مهمة أكثر صعوبة في الحفاظ على الالتزام الذي قطعه على الرغم من الاعتراضات على القرار، ما يقرب من نصف أغلبية الحزب الجمهوري.

ومن خلال حذف مساعدات إضافية لأوكرانيا من هذا الإجراء للحفاظ على استمرار عمل الحكومة، أغلق مكارثي الباب أمام حزمة مجلس الشيوخ التي كان من شأنها تحويل 6 مليارات دولار إلى أوكرانيا، أي ما يقرب من ثلث ما طلبه البيت الأبيض. ووافق كل من مجلسي النواب والشيوخ بأغلبية ساحقة على هذا الإجراء المؤقت، مع تخلي أعضاء من كلا الحزبين عن زيادة المساعدات لصالح تجنب إغلاق الحكومة المكلف.