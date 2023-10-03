بعد قرارات الحكومة اليوم.. اتحاد الصناعات يكشف موعد انخفاض أسعار السلع

قال كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن اجتماع رئاسة الوزراء اليوم ضم العديد من الوزراء ومحافظ البنك المركزي، وغرفة الصناعات الغذائية، والغرف التجارية، وكل الجهات المعنية؛ لوضع الحلول العلمية المضبوطة وترتيب الأولويات والتمويل اللازم للمكون الدولاري للمواد التي سيتم استيرادها من الخارج.

مراقبة الأسواق حتى تنخفض الأسعار

وأكد الدسوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" أنه سيتم رفع طاقة المصانع لتلبية حاجة السوق، لافتًا إلى أنه لا يوجد أي تكدس لأي سلع في الموانئ المصرية، ولكن نبحث مع وزارة المالية تخفيض الرسوم التي تفرض على السلع حتى تقل التكلفة عليها، وتتم مراقبة الأسواق حتى تنخفض الأسعار، موضحًا أن أثر هذا الاجتماع الذي سينعكس على السوق سيبدأ من الغد.

وأضاف أنه بعد مخرجات حكاية وطن، يوجد توجه من القيادة السياسية بأن ينعكس هذا على المواطنين.

وأشار إلى أن هذه الأيام تشهد العديد من الاحتفالات كذكرى أكتوبر، وكلها تبعث على السعادة والاطمئنان للشعب المصري.