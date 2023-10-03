الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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طارق رضوان: الرئيس السيسى رجل وهب حياته لخدمة الدولة وإعادة بنائها

طارق رضوان
طارق رضوان

قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مؤتمر "حكاية وطن"، عرض رؤية الرئيس السيسي والذي أكد خلال مداخلاته أن المشاركة هي العنصر الرئيسي لنجاح مثل هذه المؤتمرات.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة الموطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الرئيس السيسي، رجل وهب حياته لخدمة الدولة وإعادة بنائها بعدما حدث فيها في 2011 والانهيار الأمني ومواجهة الإرهاب، مؤكدًا أن المرحلة الحالية هي البناء ولدينا تقدم كبير وتحديات كبيرة يجب مواجهتها.

أهم التحديات التي تواجهها الدولة

وتابع، أن أهم هذه التحديات الزيادة السكانية، والتحديات الأمنية والصناعات المكملة للزراعات المتمثلة لتحويل الصادرات الزراعية بدلًا من شكلها الأول إلى صناعات كاملة، مشيرًا إلى أنه صدر اليوم كتاب قوي عن مؤتمر حكاية وطن.

طارق رضوان لرئيس السيسي خدمة الدولة وهب حياته إعادة بنائها مؤتمر حكاية وطن تحديات كبيرة

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