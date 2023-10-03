الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وكيل لاوتارو يؤكد اقتراب الدولي الأرجنتيني من تجديد عقده مع إنتر

لاوتارو
لاوتارو

أكد أليخاندرو كامانو وكيل أعمال الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر الإيطالي، اقتراب موكله من تجديد عقده مع النيراتزوري.

ويتوهج قائد إنتر هذا الموسم حيث سجل 10 أهداف في 8 لقاءات بجميع المسابقات وصنع هدف وحيد.

وتستهدف إدارة النادي الإيطالي، تمديد عقد اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، حتى عام 2028. 

وقال كامانو في مقابلة مع موقع إنتر 1908:"لاوتارو لديه علاقة رائعة مع زملائه ومع الجهاز الفني، إنه سعيد، ويشعر بإنه يتواجد بالضبط حيث يريد أن يكون ومع مشروع إنتر ميلان المناسب له، وهو طموح حقًا لتحقيق النجاحات"

. تابع:"هو في مشروع رفيع المستوى وطويل الأمد من أحد أكبر الأندية في أوروبا، وهو أيضًا سعيد جدًا في حياته الخاصة، مع عائلة رائعة". 

وأضاف: "سنعمل على تمديد العقد مع إنتر ميلان، لكن يمكنني أن أؤكد أنه يحب النادي حقًا، وأنه لا يريد ترك هذا الفريق الممتاز". م

ارتينيز انضم إلى إنتر في صيف 2018 قادما من راسينج الأرجنتيني مقابل 25 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى 2026.

وارتبط اسم لاوتارو الصيف الماضي بالرحيل عن إنتر حيث كان يريد ضمه كبار أوروبا وعلى رأسهم برشلونة الإسباني.

وجدد إنتر عقد لاوتارو مارتينيز في مايو 2021 حتى عام 2026، حيث وضع شرط جزائي في عقد يصل إلى 100 مليون يورو.

 

 

 

لاوتارو مارتينيز لاوتارو إنتر إنتر الإيطالي النيراتزوري

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