منى عبدالغنى: "بلاش تقولى أسرار أولادك لأى حد حتى أهلك" (فيديو)

قالت الإعلامية منى عبدالغني، إنه في بعض الأوقات يخبرنا أبناؤنا بأسرار خاصة بهم، لكن للأسف هناك الكثير من السيدات، والكثير منا يُخطيء هذا الخطأ إلاّ من رحم ربي، وهو أننا نخبر أهلنا أو إخوتنا بأسرارهم على سبيل الفضفضة، معقبة: "بهذا الشكل نحن نفقد ثقة أبنائنا".

انتبهي.. أنتِ تفقدين ثقة أبنائك بهذه الطريقة

وأضافت الإعلامية منى عبدالغني خلال تقديمها برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية cbc: "ابنك لما يقولك على حاجة ما تقوليش عليها، لأنه يكتشف أن السر الذي أخبرك به معروف عند عماته أو خالاته أو جدته".

وتابعت: "برغم ذلك أنتِ لا تستطيعين أن تحفظي السر وتقولين هؤلاء أهلي، ومفيش مشكلة لو عرفوا وإن مش لازم أخبي عليهم حاجة.. لكن تأكدي إنك بهذه الطريقة تفقدين ثقة أبنائك فيكِ".