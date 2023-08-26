منى عبدالغنى عن انتقادات أسما شريف منير بعد حلاقة شعرها: "دعوا الخلق للخالق"

دافعت الفنانة منى عبدالغني، عن الإعلامية أسما شريف منير، بعد قيامها بحلاقة شعرها "زيرو"، وبسبب الانتقادات التي تعرضت لها بعد ظهورها في مهرجان القاهرة للدراما حليقة الرأس وبإطلالة جريئة.

وقالت منى عبدالغني، خلال حلقة "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية cbc: "دعوا الخلق للخالق هي تحلق شعرها أو تلبس اللي هي عايزاه هي حرة، لماذا التنمّر والتطاول عليها إحنا مالنا".

وأضافت: "أنا مغلولة من هذه الانتقادات، البنت واثقة من نفسها وذاهبة على السجادة الحمراء هي حرة فلماذا تنتقدونها؟!".

وعلقت الإعلامية مها الصغير، على ربط الانتقادات بالفنان شريف منير، مؤكدة أنه رد على هذه التعليقات كما أن ابنته حرة فيما تقوم به.

مساندة الفنان شريف منير لابنته

وقالت الإعلامية إيمان عزالدين: إننا اعتدنا أن الفتاة عندما تقع في أزمة تجد والدها خلفها أو شقيقها، مشيدة برد الفنان شريف منير، على الانتقادات التي تعرضت لها ابنته بقوله إنه لن يكون ضد ابنته وإنها كبيرة كفاية لتتخذ القرارات التي تريدها وأعلن عن دعمه لها، مؤكدة أن والدها ساندها وأعاد لها ثقتها في نفسها.