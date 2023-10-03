كيف نجحت الحكومة المصرية في تحسين البنية التحتية في عهد الرئيس السيسي؟

تعتبر البنية التحتية من أهم المجالات التي تؤثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وقد قامت الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجهود كبيرة لتطوير وتحسين البنية التحتية في البلاد، وفيما يلي بعض الإنجازات التي تم تحقيقها في هذا المجال

تطوير الطرق

عملت الحكومة المصرية على تطوير وإنشاء العديد من الطرق والجسور في مختلف أنحاء البلاد، وذلك لتسهيل حركة المرور وتحسين الوصول إلى المناطق النائية، ومن أبرز مشروعات الطرق التي تم الانتهاء منها ما يلي: طريق الجلالة بطول 82 كم بتكلفة 4.5 مليار جنيه، وإنشاء طريق القاهرة – السويس بتكلفة 1.2 مليار جنيه، وإنشاء الطريق المزدوج كفر الشيخ/ دسوق (المرحلة الأولى بطول 10 كم وتكلفة مليار جنيه).

كما تم إنشاء الطريق المزدوج طنطا/ السنطة/ زفتى (المرحلة الأولى بطول 11 كم وتكلفة 475 مليون جنيه)، وندشين القوس الشمالي من الطريق الدائري بطول 90 كم، بتكلفة تصل إلى 8.1 مليارات جنيه، وتطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كم بتكلفة وصلت إلى 7.6 مليار جنيه، وتطوير الطريق من نفق الشهيد احمد حمدي إلى الكيلو 109 طريق السويس، بطول 24 كم وتكلفة تصل إلى 859 مليون جنيه.

كما تم تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة حتى القوصية بطول 290 كم وبتكلفة 10.4 مليارات جنيه، وتطوير وازدواج طريق (أسيوط/ سوهاج) شرق النيل بطول 145 كم ووصلاته بتكلفة 1.35 مليار جنيه، بالإضافة إلى تطوير وازدواج طريق (سفاجا/ مرسى علم) بطول 200 كم وتكلفة 1.7 مليار جنيه، وتطوير طريق 6 اكتوبر/ الواحات طول 283 كم وتكلفة 2.2 مليار جنيه.

تحسين شبكة النقل

قامت الحكومة بتحسين شبكة النقل العام في البلاد، وذلك من خلال إضافة عدد كبير من الحافلات والمترو والقطارات، وتحديث وتطوير محطات النقل، أولت وزارة النقل أهمية خاصة لتطوير مشروع مترو الأنفاق حيث نفذت الدولة ما يقرب من 27 مشروعًا بتكلفة تصل إلى 700 مليار جنيه حتى عام 2024، بمشروعات شملت قطاع مترو الأنفاق والجر الكهربائي.

تطوير سكك حديد مصر

وضعت الحكومة المصرية في عام 2014 خطة لتطوير مرفق السكك الحديدية بتكلفة إجمالية تقارب 225 مليار جنيه، وتنوعت تلك الخطة بين تطوير الوحدات المتحركة وإعادة بناء للمحطات، وإنشاء نظم الإشارات الإلكترونية على خطوط السكك الحديدية، بالإضافة إلى تطوير الورش.

تطوير موانئ الشحن

قامت الحكومة المصرية بتطوير موانئ الشحن في مصر، وذلك لجعلها أكثر كفاءة وإنتاجية، وزيادة حجم التجارة الخارجية، حيث اعتمدت الحكومة على خطة متكاملة لتطوير الموانئ المصرية تتكون من 80 مشروعًا بإجمالي تكلفة 129 مليار جنيه، تم تنفيذ بعضها وجاري تنفيذ البعض الآخر، ويجرى التنفيذ بأيدي عاملة حوالي 50 ألف عامل بمشاركة حوالي 100 شركة من شركات القطاع الخاص.

توسعة شبكة المياه والصرف الصحي

كما عملت الحكومة على توسعة شبكة المياه والصرف الصحي في مصر، وذلك لتوفير خدمات أفضل للمواطنين، وتحسين جودة المياه، من خلال معالجة محطات استخدام مياه الصرف ومشروع إعادة تأهيل وتبطين المجاري المائية ومشروعات معالجة وتحلية المياه.

تطوير مشروعات الكهرباء

قامت الحكومة المصرية بتطوير مشروعات الكهرباء، وذلك لزيادة إنتاجية المصانع والشركات وتحسين جودة الخدمات، حيث كان هناك أزمة في الكهرباء قبل عام 2014 وتبنت الدولة عام 2014 هدفًا يقوم على تلبية الطلب المتزايد باستمرار على الكهرباء وبدرجة عالية من الكفاءة والاستدامة.

وبلغ إجمالي الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء منذ عام 2014 حوالي 355 مليار جنيه، وارتفعت القدرة الأسمية المرتبطة بالشبكة القومية الموحدة للمحطات بنحو 128.8% منذ العام المالي 2011/2012 عند مستويات منخفضة تبلغ 25705 ميجاوات إلى 58818 ميجاوات بحلول العام المالي 2020/2021.

تطوير شبكة الاتصالات

قامت الحكومة المصرية بتطوير شبكة الاتصالات في مصر، وذلك لتحسين جودة خدمات الاتصالات وزيادة سرعة الإنترنت، حيث وضعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطة مصر الرقمية التي اشتملت على مستهدفات لجذب الاستثمارات بالقطاع، والتحول نحو الحكومة الرقمية مثل تصميم وتصنيع الإلكترونيات وإنشاء المناطق المتكاملة لخدمات التكنولوجيا، وإنشاء مراكز البيانات المتكاملة، وكان الهدف الأساسي تعظيم المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بالبلاد.