الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تكريم أسر الشهداء.. محافظ كفر الشيخ يشهد احتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والمستشار حامد عيساوي، رئيس محكمة كفر الشيخ واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ احتفالات المحافظة بالذكرى ال50 لانتصارات اكتوبر، بحضور ممثلي الأزهر والأوقاف والكنيسة والقيادات الشعبية والتنفيذية والعسكرية وعدد من أسر شهداء حرب أكتوبر.

  • افتتاح معرض فن تشكيلي في الاحتفالات
  • تضمن الاحتفال افتتاح معرض فن تشكيلي للدكتور سيد عبده، عميد كلية التربية النوعية الأسبق، ومعرض الكتاب لإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة وتضمن الاحتفال عدد من الفقرات، بدأ بتلاوة من الذكر الحكيم للطالب أحمد فتياني أبو سعده بمدرسة النور للمكفوفين، وأناشيد وطنية وعن الشهداء، للطالبة مريم أسامة وعرض فيلم تسجيلي  لحرب أكتوبر وما سبقها من استعدادا، وعرض لكورال الأطفال بقصر ثقافة أنور المعداوي، والذي قدم عدد من الأغاني الوطنية.
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  • وكرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والمستشار حامد عيساوي، رئيس محكمة كفر الشيخ، والعميد أحمد عماره، المستشار العسكري، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، أسر الشهداء ابراهيم محمد موسى عاطي، ورجب الشوادفي فرج فراج، حمدي إبراهيم محمد البطحجي.

‎وقدم محافظ كفر الشيخ التهنئة لأبناء وأجهزة المحافظة، بمناسبة الذكرى الـ 50 لاإتصارات أكتوبر المجيدة، داعيا أجهزة المحافظة إلى استلهام انتصارات أكتوبر المجيدة في مضاعفة جهود التنمية وبناء الشخصية المصرية وتحسين جودة الحياة لأبنائها، مقدمًا التحية لأبطالنا البواسل وشهدائنا الأبرار من رجال القوات المسلحة الأبطال ورجال الشرطة البواسل الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم من أجل وطنهم فنالوا شرف الشهادة وكانوا عند ربهم أحياء يرزقون، مؤكدًا أن حرب أكتوبر المجيدة تعد واحدة من أعظم الانتصارات في العالم، التي غيرت وجه مصر الحضاري والتاريخي، دفاعًا عن ارض وكرامة الشعب المصري العظيم.

‎وأكد المحافظ أن حرب أكتوبر أعادت الثقة إلى الجيش المصري والعزة والكرامة الى شعب مصر واستطاعت قواتنا المسلحة الباسلة عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف المنيع، ودك حصون العدو الإسرائيلي في الضفة الشرقية للقناة وأفقدته توازنه في 6 ساعات مما أذهل العالم أجمع وهذا ما أكده الخبراء العسكريين العالميين، حيث أصبحت حرب أكتوبر تدرس في كبريات المعاهد والكليات والأكاديميات العسكرية في مختلف أنحاء العالم، وكما انتصرت قواتنا المسلحة في حرب أكتوبر المجيدة وكانت ومازالت درعًا للأمه وحصنها المنيع.

‎وأكد محافظ كفر الشيخ أن هذه الذكرى ستظل خالدة في تاريخ مصر والأمة العربية التي سطر فيها شهداء جنود مصر الأبرار بتضحياتهم واستبسالهم أعظم صور الانتصار المجيد على العدو، وامتزجت فيها دماء المصريين، مجسدة بذلك أسمى انتصار في التاريخ الحديث، مؤكدًا، أن رجال القوات المسلحة هم فخر مصر والعالم العربي، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر وقيادتها وشعبها العظيم من كل مكروه وسوء.

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