أهالى كفر الشيخ يرقصون فى الشوارع ابتهاجًا بترشح "السيسى" للانتخابات الرئاسية

عبر أهالي كفر الشيخ عن فرحتهم العارمة بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، ترشحه لفترة رئاسية جديدة، مؤكدين أن إعلان الترشح هذا جاء نزولًا علي رغبة المواطنين الذين طالبوه بالبقاء والاستمرار في القيادة والإنجازات التي غيرت وجه مصر.

رجال وسيدات محافظة كفر الشيخ يبتهجون بترشح السيسي للرئاسة

وقد قام الرجال والسيدات بالرقص علي أنغام المزمار البلدي، وقامت النساء بإطلاق الزغاريد للتعبير عن فرحتهن بهذا القرار، وأبدوا ابتهاجهم وسعادتهم لترشح الرئيس السيسي مرددين هتافات مؤيدة وداعمة له حاملين صوره وعليها عبارات مؤيدة له.

فيما أعلنت نقابات المحامين والأطباء والمهن الزراعية والأطباء البيطريين وأطباء الأسنان ونقابة الصيادين وجامعة كفر الشيخ وغيرها من النقابات المهنية والعمالية بمحافظة كفر الشيخ دعمهم للرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة، وذلك عبر لافتات قاموا بتعليقها في الميادين الرئيسية بالمحافظة يعربون عن دعمهم وتأييدهم للرئيس، فيما أعرب عدد كبير من الأحزاب والحركات الشبابية مثل اتحاد شباب كفر الشيخ عن دعمهم وتأييدهم للرئيس السيسي.



وأكد محمود إبراهيم، أحد أهالي كفر الشيخ، أن قرار ترشح الرئيس السيسي لفترة جديدة قد أثلج صدور المصريين، وذلك بسبب المشروعات القومية التي تم تنفيذها في مصر بدعم من الرئيس السيسي قد غيرت حياة الملايين من المصريين، إذ تم تحسين البنية التحتية للنقل والطرق، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتطوير المناطق الريفية، وتعزيز السياحة، وتنمية قطاع الطاقة المتجددة، والعديد من المشروعات الأخرى التي ساهمت في تحقيق تقدم حقيقي في البلاد.

فيما أوضح إسلام عبدالهادي، أحد شباب كفر الشيخ، أن المصريين في هذه المرحلة لن يقبلوا بغير السيسي رئيسًا لمصر بسبب التحديات العالمية والإقليمية التي تستلزم وجود شخص ذي حنكة لقيادة البلد.