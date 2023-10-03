مكتبة الإسكندرية: افتتاح معرض وندوة شيخ الخطاطين محمود إبراهيم سلامة

افتتحت مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي بالتعاون مع إدارة المعارض والمقتنيات الفنية بقطاع التواصل الثقافي، اليوم معرضًا واحتفالية بمناسبة إهداء لوحات شيخ الخطاطين محمود إبراهيم سلامة إلى المكتبة.

وافتتح المعرض الدكتور أحمد منصور، مدير مركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية، والدكتور محمد حسن؛ باحث بمركز الخطوط بمكتبة الإسكندرية، ومصطفى العمري، فنان خط عربي، والكاتب الصحفي محسن عبد الفتاح؛ أحد أفراد أسرة محمود إبراهيم سلامة، وشهد المعرض ندوة احتفالية عن مسيرة شيخ الخطاطين محمود إبراهيم سلامة.

وأعرب الدكتور أحمد منصور عن اهتمام مكتبة الاسكندرية باقتناء لوحات كبار الخطاطين من خلال خطة عمل مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي، وقد تم العمل على اقتناء لوحات كبار الخطاطين مثل الشيخ محمد عبد الرحمن ومسعد خضير، كما يسعى مركز الخطوط في اكتشاف مواهب الخط العربي في المدارس إذ نحتفل في هذا العام بمرور 15 سنة على هذه المسابقة.

وقال الفنان محمد حسن، إن محمد إبراهيم سلامة كان ذو موهبة خاصة فقط تميز في كتابة المانشيت الصحفي في أقل وقت ممكن وبأوضح خط وبأسرع وقت فقد كان قادرًا على أن يحدد المساحات بعينيه وقادرًا على خلق سطر فوق سطر معين لافتًا أنه أثر فينا جميعًا فقد أخذنا خلاصة خبرته في مجال الخط العربي.

وأكد الكاتب الصحفي محسن عبد الفتاح على حس جلال الحمامصي الذي اكتشف موهبة محمود إبراهيم سلامة لافتًا إلى أن رئيس تحرير جريدة الجمهورية آنذاك كان يوكل له دائمًا خطة إخراج الصفحة الأولى عندما كان يخطب الرئيس "جمال عبد الناصر" فكان يعيد ترتيب الصفحة بأكملها من المانشيتات.

واستعرض مصطفى العمري لوحة أصلية من لوحات محمود إبراهيم سلامة قد أُعيد كتابتها وحصل بها على "إجازة" في الخط العربي من سلامة والتي نُشرت في مجلة "تحسين الخطوط الملكية" في العدد الأول سنة 1943. موضحًا أن اللوحة بها سبعة أنواع من الخطوط العربية بداية من خط النسخ والثلث نهايتًا بالخط الديواني.

واستعرض الدكتور محمد حسن، الباحث بمركز الخطوط بمكتبة الإسكندرية، كراسة الأستاذ ومسيرة الخطاط قائلًا: إن تلك الكراسة تعتبر نتاج للعبقرية بالرغم من كونها 60 ورقة إلا أن بها مستوى عالٍ من الفكر والعطاء فيها دلالات خط النسخ وبها توقيعات الأساتذة مؤرخة بها.

جدير بالذكر أن هذا الإهداء يضاف إلى رصيد مقتنيات المكتبة من لوحات الخط العربي؛ والتي تتكون من مجموعة محمد إبراهيم وكامل إبراهيم، والشيخ محمد عبد الرحمن وخضير البورسعيدي، والعديد من أساتذة وفناني الخط العربي، مما يعزز مكانة مكتبة الإسكندرية في الحفاظ على التراث الخطي لفناني مصر عبر العصور. ويستمر المعرض حتى يوم الإثنين 9 أكتوبر 2023م.

معرض واحتفالية شيخ الخطاطين بمكتبة الإسكندرية

معرض واحتفالية شيخ الخطاطين بمكتبة الإسكندرية

معرض واحتفالية شيخ الخطاطين بمكتبة الإسكندرية

معرض واحتفالية شيخ الخطاطين بمكتبة الإسكندرية

معرض واحتفالية شيخ الخطاطين بمكتبة الإسكندرية