الأحد 01 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مكتبة الإسكندرية تحتفي بتراث “شيخ الخطاطين” محمود إبراهيم سلامة

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

 تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي، بالتعاون مع إدارة المعارض والمقتنيات الفنية بقطاع التواصل الثقافي،  معرضًا واحتفالية بمناسبة إهداء لوحات شيخ الخطاطين محمود إبراهيم سلامة إلى مكتبة الإسكندرية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 3 أكتوبر 2023 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بقاعة المجد بالمدخل الرئيسي للمكتبة.

هذا وقد تسلمت مكتبة الإسكندرية إهداءً من أسرة الفنان الراحل "شيخ الخطاطين"  محمود إبراهيم سلامة، والذي يتكون من مجموعة قيمة من روائع لوحاته الخطية؛ والتي بلغ عددها 15 عملًا خطيًا، تتنوع بين الخط الثلث والفارسي، والنسخ والديواني؛ وبطرق تنفيذ متنوعة تعكس مقدرة الفنان الكبير على فهم جماليات الخط العربي وأسرار التكوين والتراكيب الخطية.  

سيرة شيخ الخطاطين


شغل محمود إبراهيم مكانة هامة في تاريخ الخط العربي المعاصر، إذ التحق بمدرسة تحسين الخطوط الملكية بالقاهرة 1936م، وتخرج فيها وحصل على شهادة الخطاط، وكان أول الدفعة عام 1939م، ثم حصل على دبلومة التخصص في الزخرفة الإسلامية والتذهيب عام 1941م، ثم تدرج بالعمل من مسئول قسم الخط بجريدة الجمهورية إلى نائب مدير تحرير عند الإحالة إلى المعاش عام 1979م. وتمثل سيرته الذاتية لفنان ريادته الفنية في مجال الخط العربي؛ وطوال حياته الفنية كانت بصمة الأستاذ محمود إبراهيم الفنية حاضرة بقوة في المشهد الثقافي المصري والعربي.

ندوة لأساتذة الخط العربي 
 

يصاحب المعرض ندوة يتحدث فيها والكاتب الصحفي محسن عبد الفتاح زوج ابنة محمود إبراهيم عن حياته وسيرته الفنية والعملية؛ كذلك يتحدث مجموعة من أساتذة الخط العربي الحاصلين على الإجازة من محمود إبراهيم سلامة. ويتحدث مصطفى العمري عن نسخة القرآن الكريم عند محمود إبراهيم سلامة، مع عرض نماذج لم تنشر لكتاباته القرآنية، وعرض المصحف الشريف الذي كتبه برواية ورش بالجزائر وليبيا، كذلك أحمد فهد ومحمد حسن أحمد عن مفهوم الإجازة الخطية في مدارس الخط العربي المختلفة، ودور محمود إبراهيم سلامة في تشجيع المواهب الشابة على تعلم مهارات الخط العربي، ودعمه الفني والمعنوي لشباب الخط العربي لاستكمال مسيرة المدرسة المصرية.

 كما يتحدث الدكتور محمد حسن الباحث بمركز الخطوط عن مسيرة محمود إبراهيم، ودور مدرسة تحسين الخطوط في صقل موهبته الخطية المتفردة؛ مع قراءة سيرة حياته الفنية والعملية كخطاط صحفي له ريادته وفنه المميز.  

مقتنيات الخط العربي بمكتبة الإسكندرية

جدير بالذكر أن هذا الإهداء يضاف إلى رصيد مقتنيات المكتبة من لوحات الخط العربي؛ والتي تتكون من مجموعة محمد إبراهيم والأستاذ كامل إبراهيم؛ والشيخ محمد عبد الرحمن وخضير البورسعيدي؛ والعديد من أساتذة وفناني الخط العربي، مما يعزز مكانة مكتبة الإسكندرية في الحفاظ على التراث الخطي لفناني مصر عبر العصور ويستمر المعرض حتى يوم الإثنين 9 أكتوبر 2023م.

مكتبة الاسكندرية مركز دراسات الخطوط إهداء لوحات شيخ الخطاطين شيخ الخطاطين معرض لوحات خطية

مواد متعلقة

الإثنين.. مكتبة الإسكندرية تحتفل بمرور 50 عامًا على انتصارات أكتوبر

مدير مكتبة الإسكندرية يوضح جهود الدولة للنهوض بالتعليم

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يدعو لإعادة النظر فى "الإيجار القديم": "الاستفادة مش أبدية ده حرام"

الرئيس السيسى: "لولا أحداث 2011 ما كانش سد النهضة اتبنى"

عاجل| الإجازات الرسمية 2024 كاملة للقطاع العام والخاص

وقف حكم الفيديو ومساعده في مباراة ليفربول وتوتنهام

سر غضب أوسوريو بعد فوز الزمالك على أرتا سولار بالكونفيدرالية

رجل غيّر الصورة الذهنية لمصر فى عيون العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

نعم للاستقرار والتنمية.. دور السيسى فى قطاع البترول

عمرو خان

رجل غيّر الصورة الذهنية لمصر فى عيون العالم

أحمد غنام

ثورة 26 سبتمبر

أحمد أبوالمحاسن

الحياد فى زمن الانتخابات خيانة

أسامة الشندويلي

حكاية وطن.. ماذا يحتاج المصريون من الرئيس؟

د.أحمد الخميسى

مواهب للبيع

وائل لطفي

حكاية وطن يجب أن يكمل ما بدأه

ماجد حبته

حكاية تسع سنوات

صور

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

محطة تل أبيب

المزيد

"الوطنى الفلسطينى": اعتداءات المستوطنين على الأقصى جزء من الحرب الدينية

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم قرى نابلس وجنين.. واعتقالات فى طوباس

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى أنحاء متفرقة بالضفة الغربية