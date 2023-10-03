الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"من مصر" يناقش مع رئيس "الأعلى للإعلام" نتائج مؤتمر حكاية وطن.. الليلة

حكاية وطن
حكاية وطن

يستضيف الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "CBC"، الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويتناول الحوار، أبرز الملفات والقضايا المحلية والإقليمية والدولية، ونتائج مؤتمر حكاية وطن و٩ سنوات من الرؤية والإنجاز، في تعزيز الريادة المصرية وكيف عززت القيادة السياسية مكانة مصر وريادتها على المستويين الإقليمي.

مجموعة متنوعة من الفقرات التى تمس حياة المواطن المصري

ويأتي الحوار إلى جانب مجموعة متنوعة من الفقرات التى تمس حياة المواطن المصري، وتُشكل وعيه ورؤيته للحاضر والمستقبل، وفقًا لرؤية "مصر2030".

يذكر أن برنامج "من مصر" التوك شو الرئيس في قناة ‏CBC، ويذاع من السبت إلى الثلاثاء، الساعة 9 مساء، ويقدم العديد من الفقرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تهم المشاهد المصري، وتشارك في صناعة الوعي الذي تنتهجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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