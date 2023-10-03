حكاية وطن.. "العدل" تطلق مشروعي "تحويل الصوت لنص" و"الشهادات عن بعد"

كشف كتاب حكاية وطن.. الرؤية والإنجاز عن حجم الانجازات التي حققتها وزارة العدل خلال 9 سنوات في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة العدالة، واستخدام أحدث الوسائل التقنية في التقاضي والخدمات المقدمة للمواطنين بما يحقق سرعة الانجاز وحوكمة الاجراءات.

وتضمن التحول الرقمي لإجراءات التقاضي مشروع تحويل الصوت لنص مكتوب، حيث تم إطلاق النظام في 9/4/2021 وتم نشره في 23 قاعة خاصة بتجديد الحبس عن بعد وتقع داخل 13 محكمة ابتدائية، وتم تحرير 92622 محضرا إلكترونيا دون الاستعانة في تحريرها بسكرتير الجلسة.

وحدات إصدار محررات وزارة العدل عن بعد

كما تم إطلاق مشروع وحدات اصدار الشهادات عن بعد في 1/5/2021 في 29 مقر تصدر67 نوع شهادة من جداول المحاكم الاقتصادية وشهادة من واقع الجدول من 29 محكمة ابتدائية و101 محكمة جزئين وأصدرت الوحدة 29760 شهادة.

وبتاريخ 26/9/2023 تم إطلاق خدمة إصدار توكيل رسمي عام في القضايا بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق عن بعد وذلك من خلال ربط الوحدة بمكتب الشهر العقاري الخاص بالإصدارات الذكية.