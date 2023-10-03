تغيرات شديدة بمناطق مختلفة.. طقس الأيام المقبلة وأبرز الظواهر الجوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تغيرات جوية تشهدها البلاد خلال الأيام المُقبلة، نتيجة تغير الأجواء الطبيعية وعدم استقرارها.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تقل حدتها كلّما تقدمنا لتصبح خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد والصحراء الغربية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من غطاء سحابي كثيف من السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال البلاد ومدن القناة وشمال الصعيد يصاحبه سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى غدًا ٣٠ درجة مئوية، السواحل الشمالية ٢٨ درجة مئوية، شمال الصعيد ٣٢ درجة مئوية أما جنوب الصعيد ٣٩ درجة مئوية.

حالة طقس الأربعاء والخميس

وتوقعت الأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، اليوم الثلاثاء، حالة طقس الأربعاء والخميس، بأن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت الأرصاد في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى أن أمطار، غدا الأربعاء، تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد والصحراء الغربية.

شبورة مائية شديدة

وأضافت هيئة الأرصاد، أن شبورة مائية تظهر من الرابعة صباحا وحتى السابعة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

وتوقعت الهيئة استمرار نشاط الرياح من السبت وحتى الإثنين على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.