محافظ قنا يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري لشهداء 6 أكتوبر

قام اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء المحافظة بمنطقة حوض عشرة، وقرأ الفاتحة على أرواح الشهداء الذين قدموا أراوحهم فداءً للوطن، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بـ الذكرى الـ 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

جاء ذلك بحضور اللواء مصطفى مبروك، مدير أمن قنا، واللواء محمد حلبي رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بقنا، والدكتور آحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية، وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة ورجال الدين الاسلامي والمسيحي.

وقدم محافظ قنا أسمى آيات التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة تلك الذكرى التاريخية المجيدة، التي تؤكد عظمة مصر منذ فجر التاريخ وحتى وقتنا الحاضر، كما قدم المحافظ التهنئة لقواتنا المسلحة، وللقيادات التنفيذية وأهالي وأبناء محافظة قنا وجموع الشعب المصري، بمناسبة هذه الذكرى الخالدة لأكبر وأسرع انتصار عسكري عرفه التاريخ الحديث، والذي مازال يدرس حتي الآن في الكليات العسكرية حول العالم، مشيرًا إلى أن هذه الذكرى الغالية ستظل مصدرا للفخر والاعتزاز للأجيال المتعاقبة من المصريين.

وأكد محافظ قنا أن نصر أكتوبر رد الكرامة لمصرنا الحبيبة، مشيدا بالدور البطولي والتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل في حماية مصر وشعبها، كما وجه رسالة شكر وتقدير لأسر شهداء الوطن الذين قدموا أغلى ما يملكون فداءً لوطننا الغالي، مؤكدا أن قواتنا المسلحة هي درع مصر الواقي الذي يحقق لها الأمن والأمان ويتصدى لكل من تسول له نفسه المساس باستقرارها وأمنها، فالتاريخ المصري القديم والحديث يزخر بانتصارات القوات المسلحة المصرية في معارك ملحمية.