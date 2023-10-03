القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2023"

نظمت هيئة البحوث العسكرية المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2023" الذى تستمر فعالياته فى الفترة من 2- 5 أكتوبر الجارى ببانوراما حرب أكتوبر، وذلك فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وحرصًا من القوات المسلحة على المساهمة فى إثراء الوعى الثقافى والفكرى لمختلف الأجيال وتعريفهم بأمجاد وبطولات العسكرية المصرية على مر العصور.

تفاصيل الأجنحة والمعروضات في المعرض

ويضم المعرض بين جنباته العديد من الأجنحة والمعروضات فى مجالات الثقافة العسكرية والفنون التشكيلية والصور، وكذا جناح للكتب والمجلات والموسوعات والإصدارات الثقافية والمخطوطات التشكيلية التي تناولت مراحل حرب أكتوبر بمشاركة وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالى والبحث العلمى، والثقافة، ومشيخة الأزهر الشريف وعدد من الهيئات والمؤسسات المدنية والصحفية ودور النشر المصرية بجانب إصدارات هيئة البحوث العسكرية.

كما اشتمل المعرض على عدد من اللوحات الزيتية والصور الفوتوغرافية والماكيتات التي جسد من خلالها طلبة الجامعات والمدارس المصرية، أروع بطولات جيشهم العظيم فى أكتوبر 1973 بإشراف قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى وإدارة المتاحف العسكرية وجمعية المحاربين القدماء وضحايا ومصابي الحرب.

ساحات عرض مكشوفة للأسلحة والمعدات التى شاركت فى الحرب

واحتوى المعرض على ساحات عرض مكشوفة للأسلحة والمعدات التى شاركت فى الحرب من كل الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والهيئات والإدارات، كما شارك بالمعرض جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بجناح يضم كل منتجات الجهاز والتى تقدم للزوار بأسعار مخفضة.

واشتمل معرض "ذاكرة أكتوبر 2023" على مسرح ثقافي فني لتقديم العروض الفنية والموسيقية والغنائية، بمشاركة الموسيقات العسكرية والهيئة العامة لقصور الثقافة والفرق الطلابية بعدد من الجامعات المصرية، ومديريات التربية والتعليم.

حضر مراسم افتتاح المعرض عدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من رموز الفكر والمعرفة وعدد من طلبة المدارس والجامعات المصرية.