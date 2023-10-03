نتائج انتخابات هيئة المكتب لـ5 لجان نوعية فى دور الانعقاد الرابع للبرلمان

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، لدور الانعقاد الرابع، من الفصل التشريعي الثاني، عن فوز النائب علاء عابد برئاسة اللجنة بالتزكية، كما فاز النائب وحيد قرقر والنائب محمود الضبع بمقعدي الوكلاء، والنائب محمد السيد عوض بمقعد أمين السر.

أما هيئة مكتب لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب فى دور الانعقاد الرابع، ففاز فيها المهندس شريف الجبلي برئاسة اللجنة، وجاء بمنصب الوكيل النائب محمود السيد سعد والوكيل الثاني محمد سليم، أما أمين سر فكان للنائبة رشا أبو شقرة.

وأسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عن فوز النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات والنائبة هالة ابو السعد وكيل أول للجنة والنائب محمد الجارحي وكيل اللجنة والنائبة مارسيل سمير آمين سر اللجنة جاء فوز هيئة مكتب اللجنة بالتزكية.

وأسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني عن فوز النائب طارق رضوان برئاستها، وأيمن أبوالعلا ومحمد عبد العزيز، بوكيلى اللجنة، ومحمد تيسير مطر بأمانه السر بالتزكية.





هشام الحصرى رئيسا للجنة الزراعة

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب عن فوز النائب هشام الحصرى رئيسا للجنة لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني بمجلس النواب.

كما أسفرت الانتخابات عن فوز كل من النائب صقر عبد الفتاح والنائب حسن أبو قديرة بمنصبي وكيلي اللجنة، وفوز النائب محمد عبد القوى بمنصب أمين السر.

كان المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس دعا خلال الجلسة، الأعضاء لتقديم أي اعتراضات بشأن تشكيل اللجان النوعية، وفي الجلسة الثانية يتم عرض الطعون والموقف منها، وعقب ذلك يدعو لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية.