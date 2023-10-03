خماسى الإسماعيلى يضعون شرطًا واحدًا لتمديد عقودهم.. والفريق يبدأ الاستعداد للأهلى.. غدًا

ينتظر مسئولو الإسماعيلي، نتائج المفاوضات التي يجريها علي أبوجريشة رئيس قطاع الكرة، ونائبه عماد سليمان، مع الحارس محمد فوزي، واللاعبين محمد هاشم، محمد دسوقي، عصام صبحي ومحمد مخلوف، لتمديد عقودهم ثلاث سنوات قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حتى يقطعوا الطريق أمام اللاعبين فى التوقيع لأندية منافسة، حيث تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى ويحق لهم التوقيع لأى ناد آخر بحلول يناير المقبل.

ورحب خماسي الإسماعيلي، بتمديد عقودهم لكنهم اشترطوا الحصول علي مستحقاتهم المتأخرة.

وكان نصر أبوالحسن رئيس الإسماعيلي فوض "أبوجريشة وعماد سليمان" للضغط على اللاعبين الخمسة للتوقيع للنادي ثلاثة مواسم، وأن يقنعهم باستلام مستحقاتهم في وقت لاحق لحين انتعاش خزينة الدراويش بالسيولة المالية التي تعاني حاليًا تراكم الديون الحكومية والأهلية والغرامات الدولية بمئات الملايين من الجنيهات.

على جانب آخر، منح ايهاب جلال المدير الفنى لفريق الكرة بنادى الإسماعيلي، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم راحة سلبية، اليوم الثلاثاء، قبل بدء الاستعداد لمواجهة الأهلي، الأحد المقبل، في الجولة الثانية للدوري الممتاز باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وطالب إيهاب جلال لاعبى الفريق بالانتظام، غدًا، في التدريبات بمشاركة كل من محمد فوزي وكمال السيد وعبدالله ومحمد عبدالفتاح لحراسة المرمى ومحمد هاشم ومحمد نصر وإياد العسقلاني ومحمد دسوقي وعصام صبحي وحمدي النقاز وأحمد محسن وصالح جمعة وعماد حمدي ومحمد حسن ومحمد مخلوف وعبدالرحمن مجدي ومروان حمدي وعمر الساعي ومصطفى فارس ومحمد عبدالسميع ومحمود الشبراوي وحازم مرسي وباسم مرسي وعبدالرحمن مجدي وأبوبكر حمزة الجمل وأحمد عبدالوهاب وعمرو سعيد ومحمد إيهاب وعبدالله السعيد ومحمد وجدي وعبدالله حسني ومحمود ياسين أوتاكا ونادر فرج وحمادة صلاح وحسن صابر ومحمد زيدان.

وشهدت منافذ بيع التذاكر الإلكترونية بالإسماعيلية، إقبالا جماهيريا كبيرا على حجز التذاكر الخاصة بلقاء الإسماعيلي والأهلي، في الأسبوع الثالث للدوري الممتاز، المحدد موعده السابعة مساء الأحد المقبل، باستاد برج العرب.

وحرصت شركة تذكرتي بالإسماعيلية على فتح أبوابها لطرح 5 آلاف بطاقة دخول للجماهير الراغبين فى حضور مباراة الإسماعيلي والأهلي المقبلة من مدرجات استاد برج العرب بالإسكندرية.