الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"إكسترا نيوز" تستعرض جهود الدولة فى الأمن والدفاع وتحديث وتطوير القوات المسلحة

إكسترا نيوز
إكسترا نيوز

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" جهود الدولة في الأمن والدفاع وتحديث وتطوير القوات المسلحة على مدار الـ10 سنوات الأخيرة.

واستعرض الفيديوجراف تنويع مصادر التسليح للحفاظ على استقلالية القرار المصري، والاستفادة من قدرات وإمكانيات مختلف دول العالم، وتدشين قاعدة محمد نجيب العسكرية بمدينة الحمام على مساحة 18 ألف فدان، وتدشين قاعدة برنيس على البحر الأحمر، وتدشين قاعدة جرجوب على ساحل البحر المتوسط، وتطوير وتحديث المؤسسات التعليمية العسكرية وفقًا لأحدث برامج العلوم العسكرية الجدولية، ودعم برامج والمشاركة في الأنشطة العسكرية وتوسيع حجم المناورات والتدريبات العسكرية المشتركة مثل النجم الساطع ودرع العرب وميدوزا وكليوباترا ورعد الشمال.

تسليح متنوع

كما استعرض الفيديوجراف زيادة أعداد الفرقاطات والزوارق والصواريخ والغواصات والحصول على سفن الإنزال البرمائي، وتقسيم القوة البحرية إلى أسطول البحر المتوسط وأسطول البحر الأحمر.

وأشار إلى نجاح مصر في شراء 4 طرادات صاروخية (جويند 2500)، والحصول على فرقاطة متعددة المهام من فئة "فريم"، والحصول على حاملتي المروحيات "ميسترال"، والحصول على الفرقاطة العزيز من الفئة meko- a200 والتعاقد على 3 أخريات، والحصول على 24 مقاتلة فرنسية الصنع من طراز رافال، والحصول على 46 مقاتلة متعددة المهام الروسية الصنع من طراز ميج 29 إم، والحصول على الطائرات الصينية الهجومية دون طيار "وينج لونج- 1"، والتعاقد على المروحيات القتالية الرسية "مي- 24"، والتعاقد على 46 مروحية قتالية روسية الصنع من نوع "كا- 52"، وتطوير قواعد مطروح وشرق وغرب القاهرة والقطامية الجوية.

 

 

 

الأمن والدفاع القوات المسلحة تطوير القوات المسلحة

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