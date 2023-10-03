الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عصابة تتاجر فى المخدرات بـ1.3 مليون جنيه فى كرداسة

جريدة الدستور

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس تشكيل عصابي تخصص في الاتجار وترويج المخدرات فى منطقة كرداسة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة العامة من رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

ونجحت وزارة الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالجيزة تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة، وذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتاجرى المواد المخدرة.

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الداخلية تضبط مخدرات بـ1.3 مليون جنيه فى الجيزة

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ضبط 3 تجار مخدرات بحوزتهم حشيش فى القاهرة

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من (5 عناصر إجرامية) بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وإدارتهم بؤرة إجرامية بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبصحبتهم 5 من المتعاطين والمدمنين المترددين على البؤرة لـ3 منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم كمية من مخدر الاستروكس وزنت 15 كيلوجراماً وكمية من مخدر البودر (الحشيش الاصطناعي) وكمية من مخدر الهيروين- كمية من مخدر الآيس "الشابو" ودراجة نارية "دون لوحات" و5 أسلحة بيضاء وميزان حساس ومبلغ مالي.

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1،323،000 مليون وثلاثمائة وثلاثة وعشرين ألف جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس ديلر كرداسة النيابة العامة ترويج المخدرات كرداسة الداخلية

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