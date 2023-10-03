مساعد رئيس حزب حماة الوطن: عازمون بالجهد والعمل على استكمال دعائم الجمهورية الجديدة

ثمَّن الدكتور محمد أسعد مساعد رئيس حزب حماة الوطن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، معتبرًا أنه انحياز لصوت جماهير الشعب المصري التي احتشدت بالملايين في ميادين مصر المختلفة تطالبه بالترشح لفترة رئاسية جديدة.

وقال “أسعد” إن التاريخ يعيد نفسه والمصريون في الاصطفاف خلف قيادتهم من أجل البناء والتنمية والحفاظ على مقدرات هذا الوطن ودحر كل المؤامرات التي تحيط بالبلاد.

عازمون بالجهد والعمل

وأكد أننا عازمون بالجهد والعمل على تنفيذ مشروعنا الوطني الذي تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق نهضة سياسية واقتصادية واجتماعية واستثمارية تحميها قوة أبنائه من الجيش والشرطة.

ودعا مساعد رئيس حزب حماة الوطن الشعب المصري الوقوف خلف قيادتنا الحكيمة والاحتشاد بقوة في الاستحقاق الدستوري القادم لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة للحفاظ على ما تحقق من إنجازات في كل المجالات، واستكمال دعائم الجمهورية الجديدة التي قوامها العدل والمساواة.

أمر ضرورى

أشاد النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي الترشح لفترة رئاسية جديدة، مشيرًا إلى أن ترشحه لولاية جديدة أمر ضروري لاستكمال طريق الإصلاح والنهضة الذي سلكته البلاد.

وأوضح سالمان، في تصريحات صحفية له، أن ترشح الرئيس السيسي، إشارة قوية إلى استمرار الإنجازات في كافة المجالات وبجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن اصطفاف ملايين المصريين في الشوارع لدعوة الرئيس السيسي للترشح يأتي في إطار الحفاظ على ما حققته الدولة من مكتسبات استعادت فيها الاستقرار والتنمية بالداخل، بالإضافة إلى مكانة مصر الرائدة والمحورية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار النائب مصطفى سالمان، إلى أن استحقاق 2024 بمثابة تجديد للعهد بين الرئيس السيسي والشعب المصري لاستكمال البناء والتنمية وترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة.

وتابع عضو مجلس الشيوخ أن الرئيس السيسي تبنى رؤية متكاملة حرصت على ضخ شرايين التنمية والتعمير في كل نواحي مصر، حيث أنشأ 23 مدينة ذكية خلال وقت قياسي، ويقتحم مشكلة العشوائيات وينجح في القضاء عليها ببناء 300 ألف وحدة للقضاء على 357 منطقة في مناطق غير آدمية على الإطلاق، كما عملت الدولة على رفع معدلات نمو القطاع السياحي وتنويع منتجاته، وإنشاء مقاصد جديدة لمضاعفة عدد السياح وصولا إلى 30 مليون سائح في 5 سنوات، مثل مدينة العلمين الجديدة ويعد مشروع التجلي الأعظم من إحدى نقاط التحول المهمة إذ إنه سيرفع عدد السائحين للمنطقة إلى مليون ونصف سائح خلال العام، بما يساعد على تحقيق هدف مضاعفة مدخلات السياحة من 15 مليار دولار إلى 30 مليار دولار في 5 سنوات.