"عيسى" يكشف تفاصيل استقبال وفد يضم 13 شركة هندية ترغب في الاستثمارات بمصر

تستضيف جمعية رجال الأعمال المصريين، غدا الأربعاء، برئاسة المهندس علي عيسي رئيس مجلس الإدارة، وفد يضم 13 شركة هندية ترغب في توسيع خطوط انتاجها ويتراس الوفد المستشار التجاري والاقتصادي بسفارة الهند بالقاهرة وتتمثل الشركات الهندية التخصصة التالية الطاقة الجديدة والمتجددة وصناعة الكيماويات بولي كلوريد الصودا الكاوية كلور الكالسيوم وتوسيع في المنطقة اللوجبسية وكذلك التخصص في التدريب المهني والتعليمي والمعدات والجرارات الزراعية والصناعات الهندسية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنصات خاصة بتجارة التجزئة والمخبوزات والحلويات والمدن الصناعية الذكية والمستدامة وبالإضافة الى ذلك قطاع التعبئة.

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عيسي يكشف عمق العلاقات التجارية المصرية الهندية

وفي سياق متصل، قال المهندس علي عيسى في تصريح لـ "الدستور" إن العلاقات المصرية الهندية تتسم بالعمق، حيث تعتبر مصر دولة جاذبة للاستثمارات الهندية. وهناك علاقة اقتصادية وتجارية قوية بين الهند ومصر، تشهد تزايدًا في حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين. وتوجد عدة عوامل تجعل مصر جذابة للاستثمارات الهندية.

وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن بدء جني ثمار انضمام مصر للبريكس يجذب العديد من الاستثمارات، حيث تتمتع مصر بالاستقرار السياسي، مما يعزز الثقة في بيئة الاستثمار ويشجع الشركات الهندية على الاستثمار في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر مصر أحد أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يعيش فيها أكثر من 100 مليون نسمة. ويعتبر حجم السوق الكبير فرصة جذابة للشركات الهندية لتسويق منتجاتها وخدماتها.

وأضاف المهندس علي عيسى، أن وفقاً لتوجيهات من الرئيس السيسي، قامت الدولة بتحسين البنية التحتية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك النقل والطرق والموانئ والمطارات، مما يسهل حركة البضائع والأفراد ويدعم الأنشطة التجارية والاستثمارات.

وأشار عيسى إلى أن توجد فرص استثمارية هندية واعدة في عدة قطاعات، مثل الطاقة، والسياحة، والزراعة، والصناعات الغذائية، والتكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات، موضحاً أن الحكومة المصرية تهدف إلى جذب الاستثمارات وتوفير بيئة ملائمة للشركات الهندية.

مجد الدين المنزلاوي يكشف استفادة مصر من الاتفاقيات بين مصر والهند

وفي سياق متصل، أفاد المهندس مجدي الدين المنزلاوي، الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين، بأن هناك العديد من الاتفاقيات التجارية بين مصر والهند، مما يساعد على تحفيز الاستثمارات على أراضي المصرية، حيث تم توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الهند ومصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. توفر هذه الاتفاقيات إطارًا قانونيًا واضحًا وحماية للاستثمارات.

وأضاف المهندس مجدي الدين المنزلاوي، في تصريح لـ"الدستور"، أن مجتمع الأعمال المصري والهندي يسعى للاستفادة من تنفيذ العديد من الاتفاقيات بين البلدين، حيث تم توقيع اتفاقية الهند ومصر في عام 2016 للتعاون في مجال الطاقة، وتشمل تبادل المعلومات والخبرات في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة، كما وقعت الهند ومصر اتفاقية في عام 2013 لتعزيز التعاون في قطاع السياحة، وتشمل تبادل الخبرات والترويج السياحي وتنظيم الرحلات والفعاليات الثقافية.