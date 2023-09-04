الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بالأرقام.. صادرات مصر لتحالف دول البريكس والأعضاء الجدد

على عيسي
على عيسي

أكد المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن انضمام مصر والسعودية والإمارات والأرجنتين وأثيوبيا وإيران للتكتلات الاقتصادية العالمية (البريكس) تهدف لإيجاد حلول وآليات لامتصاص الصدمات الاقتصادية الحالية والحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي للشعوب. 

للبريكس تستهدفها الدولة الناشئة لحماية اقتصاداتها 

وقال عيسي، لـ«الدستور»، إن هناك عدة أهداف من الدول الناشئة لحماية اقتصاداتها والسعي لتحقيق معدلات نمو للتغلب على الآثار السليبة المتعاقبة واحتواء الزيادة السكانية لدى كل دول، إضافة إلى الآثار المترتبة لقرارات البنك الفيدرالي الأمريكي وأثرها المباشر على تلك الأسواق الناشئة ما دفع العديد من الدول للمحاولة في الانخراط في نظام اقتصادي اقل اعتمادية على الدولار.

https://www.dostor.org/4488515 https://www.dostor.org/4487329

أشار رئيس جمعية رجال الأعمال إلى أن ضمن التحالفات تحالف دول البريكس الذي أصبح مؤخرا يمثل قوة اقتصادية ضخمة لتنوع الدول الأعضاء وما يملكه التحالف من قوة بشرية وثروات طبيعية ومصادر طارق وطفرة تكنولوجية انعكست إيجابيا على أداء القطاع الصناعي والخدمي. 

الارجنين 

ايران 

اثيوبيا 

الامارات 

السعودية 

مصر 

الدولة 

 

 

 

 

 

 

المؤشر 

45.7 مليون  

89.1 مليون  

126.3 مليون 

9.5 مليون 

36.9 مليون  

107 مليون 

التعداد السكاني 

1.22 تريليون دولار

1.6 تريليون دولار 

347 مليار دولار 

828 ملياردولار 

2.15 تريليون دولار 

1.67 تريليون دولار 

القوة الشرائية 

633 مليار دولار 

389 مليار دولار 

127 مليار دولار 

508 مليار دولار 

1.1 تريليون دولار 

1.67 تريليون دولار 

الناتج الإجمالي المحلي 

0.68%

5.6%

5.3%

8.5%

1.1%

3.9%

معدل النمو الناتج الاجمالى 

24 مليار دولار 

86 مليار دولار 

4.2 مليار دولار 

151.6مليار دولار 

443 مليار دولار 

34.8 مليار دولار 

احتياطي العملات الأجنبية 

61.7 طن 

 

 

55.4 طن 

323 طن 

126 طن 

احتياطي الذهب 

113.4%

42%

28.8%

2.05% 

2.3% 

36.5%

معدل التضخم 

6.3%

9.7%

23%

2.75% 

4.8%

7.2%

معدل البطالة 

88.2 مليار دولار 

15.5 مليار دولار 

3 مليار دولار 

311.3مليار دولار 

378.2 مليار دولار 

53.8 مليار دولار 

الصادرات 

76.1 مليار دولار 

15.59 مليار دولار 

16.5 مليار دولار 

248.6 مليار دولار 

140 مليار دولار 

80.9 مليار دولار 

الواردات 

26.05 مليار دولار 

7.15 مليار دولار 

534 مليون دولار 

105.9 مليار دولار 

133 .9 مليار دولار 

4.43 مليار دولار 

صادرات للبريكس 

33.17 مليار دولار 

27.12 مليار دولار 

2.93 مليار دولار 

90.9 مليار دولا ر

51.47 مليار دولار 

21.07 مليار دولار 

وادرات من البريكس 

349.96

42000

55

3.67

3.75

30.92

سعر الصرف مقابل الدولار 

صادرات مصر إلى مجموعة البريكس والأعضاء الجدد 

أوضح أن قرابة 2500 شركة تابعة لدول مجموعة البريكس تعمل باستثمارات تصل قيمتها نحو 20 مليار دولار تعمل في مجال البتروكيماويات والطاقة والمنسوجات والصناعات الغذائية والصناعات المعدنية وصناعة الزجاج بلغت صادرات مصر إلي دول البريكس نحو 4.434 مليار دولار خلال 2022 نسبة تصل 9.1% من إجمالي الصادرات المصرية، بينما بلغت واردات مصر من دول البريكس نحو 21.07 مليار دولار خلال 2022 حيث تمثل واردات مصر من مجموعة البريكس نحو 25.9 % من إجمالي الواردات.

وأفاد أن مصر تعد السوق الثالث لأفريقيا لمنتجات دول البريكس، كما تعد مصر الدولة التاسعة افريقيا من حيث التصدير لدول مجموعة البريكس، موضحًا أن الشراكة تعد مع مجموعة البريكس ذات فوائد عدة ومتبادلة بين دول المجموعة والدولة المنضمة حديثا وبالأخص مصر حيث تعتبر مجموعة دول البريكس من أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم والأفضل وأداء من حيث النمو الاقتصادي والصناعي. 

أضاف أن التعاون تتوسع مع مجموعة دول البريكس وصولا لمرحلة الانضمام يتيح للدول المنضمة جرية أكثر للتجارة المشتركة ونقل التكنولوجيا والمعرفة بين دول المجموعة والدول المرشحة وتوفير اليات تمويل أكثر مرونة واستدامة، والاستفادة من الخبرات والامكانيات المالية والنقنية والاستشارية للؤسسات التابعة للمجموعة.

وأردف أن العديد من دول المجموعة توجه للموافقة على التعامل بالعملات المحلية مع دول المنضمة حديثاً سيزيد من الطلب على العملات المحلية وبالتالي الحد من التاثير المباشر لقرارات البنك الفيدرالي الأمريكي لمواجهة التضخم والخروج من دائرة التاثر المباشر لاحتمالية الركود المتوقع من العام المالى في الولايات المتحدة الامريكية.

وأكد أن خفض الطلب على الدولار تدريجيًا سيؤثر بشكل متدرج على أسعار السلع وكبح جماح التضخم الذي تواجة مصر حاليا، لافتًا إلى أن زيادة الاستثمارات الموجعة من دول البريكس إلى مصر وإيجاد الية تمويل دون التدخل في شؤون الدول تراعي البعد الاقتصادي والاجتماعي.

جمعية رجال الأعمال المصريين البريكس مصر البتروكيماويات والطاقة المنسوجات صادرات مصر

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