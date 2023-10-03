الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ريال مدريد يعلن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مفوض شرطة إسبانيا السابق

ريال مدريد
ريال مدريد

أصدر ريال مدريد الإسباني بيانًا رسميًا للرد على اتهامات خوسيه مانويل فيلاريخو، المفوض السابق للشرطة الإسبانية ضد رئيس النادي الملكى.


فيلاريخو حل ضيفًا على أحد برامج راديو كتالونيا، وأكد أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، قدم رشوى لحكام الدوري الإسباني قبل تفجير قضية نيجريرا ضد نادي برشلونة.


وقال إنه من المستحيل مقاضاة أي شيء يؤثر على فلورنتينو بيريز، مؤكدًا أن من يحاول فعل ذلك هو منتحر.


وأكد ريال مدريد في بيان نشره منذ قليل عبر موقعه الرسمي أن فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، أمر بالعرض الفوري لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد خوسيه مانويل فيلاريخو، المفوض السابق للشرطة، بسبب الاتهامات الكاذبة التي وجهتها محطة الإذاعة الكتالونية.

ووجه المدعي العام الإسباني لنادي برشلونة تهمة تقديم رشوى لخوسيه نيجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق، والذي كان يعتبر موظفًا حكوميًا للحصول على تقارير متعلقة بالحكام قبل مباريات الفريق.

وتواجدت قوات الشرطة الإسبانية في مقر لجنة الحكام من أجل تفتيش المقر بحثًا عن أي مستندات متعلقة بالقضية.

كما فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” تحقيقًا بشأن القضية المذكورة، وكشفت بعض التقارير الصحفية أنه يدرس استبعاد برشلونة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

وفي حالة ثبوت التهمة المذكورة على نادي برشلونة سيواجه سلسلة من العقوبات قد تصل إلى الهبوط والاستبعاد من المشاركة في البطولات الأوروبية.

وذكرت تقارير صحفية في وقت سابق أن نادي برشلونة استخدم 7 شركات لدفع الأموال لنيجريرا.

وأكدت أن وكالة الضرائب أشارت إلى أن نادي برشلونة استخدم 7 شركات اقتصادية لنقل 7 ملايين يورو لإنريكي نيجريرا ونجله.

والشركات تم كشفها خلال تحليل التحركات المالية لنادي برشلونة، 4 منها تم تجاوزها، واثنان منها تنتميان لنيجريرا وأخرى تنتمي لنجله، والأخيرة تنتمي للمدير السابق خوسيه كونتريراس، وكشفت التحقيقات التي أجرتها المدعية العامة فيرجينيا سانشيز برييتو، حتى الأسبوع الماضي عن 3 شركات أخرى إحداها يعتمد على ابنه.
 

ريال مدريد خوسيه مانويل فيلاريخو فيلاريخو قضية نيجريرا برشلونة

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