زيزو ضيف "كابيتانو مصر" الخميس والجمعة

يحل اللاعب زيزو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، ضيفًا على حلقتي الخميس والجمعة من برنامج "كابيتانو مصر" على قناة on time sports.

ويحكي "زيزو" خلال الحلقة كواليس تسجيل أهدافه التاريخية مع الزمالك والمنتخب المصري، وتفاصيل رحلته الكروية، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي يتناولها اللقاء.

برنامج “كابيتانو مصر” يعرض يومي الخميس والجمعة الساعة ٩ مساء على قناة on والساعة ١٠ مساء على قناة on time sports، ويعد البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب الكروية في مصر والشرق الأوسط وترعاه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.