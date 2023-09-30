على معلول ينصح شباب «كابيتانو مصر»: «خلّى محمد صلاح قدوتك»

واصل برنامج «كابيتانو مصر» حلقات موسمه الثانى، ضمن المشروع الضخم الذى تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية؛ بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة؛ لتقديم المواهب فى كرة القدم، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه الموسم الأول.

وجرى عرض الحلقة السادسة من البرنامج، مساء الجمعة، عبر قناة «أون تايم سبورتس»، حيث التف اللاعبون حول ضيفهم على معلول، نجم نادى الأهلى والمنتخب التونسى.

وحرص «معلول» على إسداء النصح لمواهب «كابيتانو مصر»، قائلًا: «هتوصل لحلمك وهدفك بتعبك وشغلك وثقتك فى نفسك.. أبسط مثال محمد صلاح اللى لازم تحطه قدامك قدوة علشان تحقق اللى أنت عايزه».

وأضاف أن أغنية «سطلانة» هى أغنيته المفضلة، بسبب ارتباطها معه بذكريات الفوز بدورى أبطال إفريقيا مع الأهلى.

وقال إنه إذا قرر الاعتزال فسيعمل فى مجال الإدارة، وسيبتعد عن مجال التدريب، مشيرًا إلى أنه قد يتجه إلى التحليل الرياضى عبر القنوات الفضائية.

وتابع: «من أكثر الأكلات المصرية التى أفضلها العكاوى، والكشرى، لكن لا أحب الملوخية نهائيًا».

وشهد نجم الأهلى تحديًا خاصًا بين فريقى هشام عبدالرسول بقيادة هشام حنفى، وفريق مدحت فقوسة بقيادة سمير كمونة، وهما الفريقان المتنافسان فى ثانى مباريات الجولة الثانية.

وشهدت الحلقة السادسة توزيع حلوى المولد النبوى الشريف؛ تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الطاهرة، وسط أجواء مبهجة سادت بين المشاركين.

كما سجلت الكاميرات بكاء أحد مواهب البرنامج بسبب بعده عن والده ووالدته، ودعمت الطبيبة النفسية للبرنامج موقف اللاعب وأجرت مكالمة هاتفية لوالديه؛ حتى يطمئن عليهما ويرفعا من روحه المعنوية، وسط فرحة كبيرة منه.

وسلط البرنامج الضوء على قصة الموهوب البورسعيدى محمد متولى، حيث عرضت الحلقة قصته وكيف يساعد والدته التى تعمل من أجل تدبير نفقات الأسرة، ما نال إعجاب كثير من متابعى البرنامج.

وخلال الحلقة أجريت منافسة شرسة بين فريقى كابتن «مدحت فقوسة» و«هشام عبدالرسول»، حيث انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الأول بهدف نظيف، وهى النتيجة التى حسمت المباراة فى النهاية، ورفعت رصيد «فقوسة» إلى ٣ نقاط فى المركز الثانى فى المجموعة، بينما تذيل فريق هشام عبدالرسول المجموعة دون نقاط.

وشهدت الحلقة مغادرة لاعبين من فريق هشام عبدالرسول، بعد خسارة الفريق أولى مبارياته، ووقع اختيار هشام حنفى على الثنائى: صلاح مصطفى ومحمد وليد للرحيل عن «كابيتانو مصر»، ووقع اختيار «معلول» على اللاعب محمد حسن رمضان من فريق مدحت فقوسة، واللاعب أحمد عماد من فريق هشام عبدالرسول للحصول على الشارة الذهبية.

ويستهدف مشروع «كابيتانو مصر» اكتشاف أفضل المواهب الناشئة فى رياضة كرة القدم بكل محافظات الجمهورية لتقديم أجيال جديدة من المواهب إلى المنتخبات الوطنية والأندية المصرية والعالمية.

ويشرف على تنفيذ الاختبارات وعمليات الانتقاء الخاصة بالمشروع اللجنة العلمية والفنية لـ«كابيتانو مصر» برئاسة الدكتور كمال درويش، والدكتور محمود سعد، والكابتن محسن عبدالمسيح، والكابتن أسامة سطوحى، وفريق عمل المشروع من وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى لفيف من المدربين واللاعبين القدامى ومديريات الشباب والرياضة.