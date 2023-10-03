الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

صدمة كبرى للأمم المتحدة فى ناجورنو كاراباخ بعد تحولها لـ مدينة أشباح

نزوح الأرمن من كاراباخ
نزوح الأرمن من كاراباخ

غادر جميع السكان الأرمن تقريبًا ناجورنو كاراباخ، مع وصول أول بعثة من الأمم المتحدة إلى المنطقة الجبلية المهجورة مطلع الأسبوع الحالي، ليجدوا أمامهم مدينة أشباح مهجورة خالية من السكان، ووصف سكان المدينة النازحين الزيارة بأنها متأخرة 30 عامًا، بعد نزوح جميع الأرمن.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن فريق الأمم المتحدة الموجود على الأرض، وهو أول مهمة للأمم المتحدة إلى المنطقة منذ 30 عامًا، سوف يحدد الاحتياجات الإنسانية لكل من الأشخاص المتبقين والأشخاص الموجودين في المنطقة.

زيارة متأخرة للبعثة الأممية وهجر الأرمن للمدينة

وأوضحت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن العديد من الأرمن الذين فروا من ناجورنو كاراباخ قالوا إنهم شعروا بأن زيارة البعثة الدولية جاءت متأخرة للغاية، بعد أن استعادت أذربيجان المنطقة في عملية عسكرية خاطفة الشهر الماضي.

وتابعت أنه أثناء جلوسه على مقعد بالقرب من ساحة الجمهورية المركزية في العاصمة الأرمينية يريفان، ألقى آرين هاروتيونيان، الذي غادر المنطقة التي يعرفها الأرمن باسم آرتساخ الأسبوع الماضي، باللوم على المجتمع الدولي في النزوح الجماعي.

وتابع: "ماذا بقي للأمم المتحدة لتراقبه، لم يعد هناك أحد، لقد رحل الجميع، إنها مدينة أشباح".

txt

الاتحاد الأوروبى: أذربيجان مسئولة عن النزوح الجماعى للأرمن من كاراباخ

وقالت السلطات الأرمينية إنه بحلول مساء الاثنين، فر أكثر من 100 ألف شخص، من أصل عدد سكان يبلغ حوالي 120 ألف نسمة، إلى أرمينيا من آرتساخ.

وفي لقطات بثتها بعض المحطات الفضائية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، يمكن رؤية ساحة مركزية فارغة في ستيباناكيرت، مليئة بالقمامة وعربات الأطفال المهجورة و دراجات الأطفال البخارية.

وقال هاروتيونيان: "أين كان المراقبون الدوليون عندما كنا نتضور جوعا؟ لقد فات الأوان الآن"، في إشارة إلى الحصار الأذربيجاني المستمر منذ أشهر لممر لاتشين، وهو الطريق الوحيد الذي يربط ناغورنو كاراباخ بأرمينيا.

وقال هونان تاديفوسيان، المتحدث باسم خدمات الطوارئ في ناجورنو كاراباخ، يوم الأحد، إن عدد المدنيين المتبقين في ستيباناكيرت يمكن "إحصائه من جهة واحدة".

وقال أرتاك بيجلاريان، وهو مسؤول انفصالي أرمني سابق، إن المجموعات الأخيرة من سكان ناغورنو كاراباخ كانت في طريقها إلى أرمينيا، وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي: "يبقى بضع مئات من الأشخاص على الأكثر، معظمهم من المسؤولين وموظفي خدمات الطوارئ والمتطوعين وبعض الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة".

وفي تقرير حول زيارتها، أكدت الأمم المتحدة يوم الاثنين النزوح الجماعي للأرمن، وأضافت: "ورد أن ما بين 50 إلى 1000 من الأرمن العراقيين بقوا في منطقة كاراباخ بأذربيجان بعد النزوح الجماعي في الأيام الأخيرة الذي أدى إلى فرار أكثر من 100 ألف، لقد صدمت البعثة بالطريقة المفاجئة التي غادر بها السكان المحليون منازلهم والمعاناة التي تسببت بها هذه التجربة".

txt

عاجل.. أرمينيا تطلب تدخل محكمة العدل الدولية لحماية سكان كاراباخ

ناجورنو كاراباخ الأرمن أشباح أذربيجان ارتساخ النزوح

مواد متعلقة

السر وراء خسارة "سبوتيفاى" رهانها على هارى وماركل

فيضانات مفاجئة وذوبان الأنهار الجليدية.. سبتمبر يدق جرس إنذار الخطر عالميا

بعد إنقاذ أمريكا من الإغلاق الفيدرالى.. مخططات الجمهوريين لإقالة كيفين مكارثى

فى الذكرى الـ50 لنصر أكتوبر.. كيف أعادت مصر للعرب قوة سلاح النفط؟

فوز كاتالين كاريكو ودرو وايزمان بجائزة نوبل فى الطب

بث مباشر لإعلان أول الفائزين بجائزة نوبل فى مجال الطب

ما بين الخوف من الإقالة والانقسامات.. مساعدات أوكرانيا تثير الخلافات بين الجمهوريين

العلاقات السيئة بين فرنسا وألمانيا تهدد مستقبل الاتحاد الأوروبى وقراراته

الأكثر قراءة

على رأسهم معلول وفتوح.. رحيل مجانى لـ6 نجوم عن الأهلى والزمالك بعد 90 يومًا

افتتاح أول مصنع لإكسسوارات المحمول القابلة للارتداء فى الشرق الأوسط بالسخنة

بمشاركة الأهلى.. اللجنة المنظمة تعلن مواعيد مباريات دورى السوبر الإفريقى بالكامل

حريق هائل فى إحدى الأسواق بميدان السيدة زينب

أسماء المرشحين للرئاسة 2024 المحتملين

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

مطالب المرأة المصرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية

عبدالوهاب داود

هدف «ليفربول» الملغى يهدد سمعة الدورى الإنجليزى

إبراهيم داود

نجاح سلام.. بالسلامة يا حبيبى

وائل لطفي

ما هذا الكذب الفاجر؟

ماجد حبته

حكاية الـ9 سنوات بالأرقام

لواء.حمدى البطران

أين كنا؟.. وكيف أصبحنا؟

مدحت بشاى

هو من أسقطهم من حسابات الوطن والوطنية

د هند جاد

أسطورة العقلية الذكورية.. ما دايم إلا وجه الله!

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار اقتحامات المستوطنين القدس تحت حماية الاحتلال

إصابات بالاختناق والرصاص خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال جنوب نابلس

عاجل.. سوريا: هجوم إسرائيلى على مواقع للجيش فى دير الزور