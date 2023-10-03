صدمة كبرى للأمم المتحدة فى ناجورنو كاراباخ بعد تحولها لـ مدينة أشباح

غادر جميع السكان الأرمن تقريبًا ناجورنو كاراباخ، مع وصول أول بعثة من الأمم المتحدة إلى المنطقة الجبلية المهجورة مطلع الأسبوع الحالي، ليجدوا أمامهم مدينة أشباح مهجورة خالية من السكان، ووصف سكان المدينة النازحين الزيارة بأنها متأخرة 30 عامًا، بعد نزوح جميع الأرمن.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن فريق الأمم المتحدة الموجود على الأرض، وهو أول مهمة للأمم المتحدة إلى المنطقة منذ 30 عامًا، سوف يحدد الاحتياجات الإنسانية لكل من الأشخاص المتبقين والأشخاص الموجودين في المنطقة.

زيارة متأخرة للبعثة الأممية وهجر الأرمن للمدينة

وأوضحت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن العديد من الأرمن الذين فروا من ناجورنو كاراباخ قالوا إنهم شعروا بأن زيارة البعثة الدولية جاءت متأخرة للغاية، بعد أن استعادت أذربيجان المنطقة في عملية عسكرية خاطفة الشهر الماضي.

وتابعت أنه أثناء جلوسه على مقعد بالقرب من ساحة الجمهورية المركزية في العاصمة الأرمينية يريفان، ألقى آرين هاروتيونيان، الذي غادر المنطقة التي يعرفها الأرمن باسم آرتساخ الأسبوع الماضي، باللوم على المجتمع الدولي في النزوح الجماعي.

وتابع: "ماذا بقي للأمم المتحدة لتراقبه، لم يعد هناك أحد، لقد رحل الجميع، إنها مدينة أشباح".

وقالت السلطات الأرمينية إنه بحلول مساء الاثنين، فر أكثر من 100 ألف شخص، من أصل عدد سكان يبلغ حوالي 120 ألف نسمة، إلى أرمينيا من آرتساخ.

وفي لقطات بثتها بعض المحطات الفضائية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، يمكن رؤية ساحة مركزية فارغة في ستيباناكيرت، مليئة بالقمامة وعربات الأطفال المهجورة و دراجات الأطفال البخارية.

وقال هاروتيونيان: "أين كان المراقبون الدوليون عندما كنا نتضور جوعا؟ لقد فات الأوان الآن"، في إشارة إلى الحصار الأذربيجاني المستمر منذ أشهر لممر لاتشين، وهو الطريق الوحيد الذي يربط ناغورنو كاراباخ بأرمينيا.

وقال هونان تاديفوسيان، المتحدث باسم خدمات الطوارئ في ناجورنو كاراباخ، يوم الأحد، إن عدد المدنيين المتبقين في ستيباناكيرت يمكن "إحصائه من جهة واحدة".

وقال أرتاك بيجلاريان، وهو مسؤول انفصالي أرمني سابق، إن المجموعات الأخيرة من سكان ناغورنو كاراباخ كانت في طريقها إلى أرمينيا، وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي: "يبقى بضع مئات من الأشخاص على الأكثر، معظمهم من المسؤولين وموظفي خدمات الطوارئ والمتطوعين وبعض الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة".

وفي تقرير حول زيارتها، أكدت الأمم المتحدة يوم الاثنين النزوح الجماعي للأرمن، وأضافت: "ورد أن ما بين 50 إلى 1000 من الأرمن العراقيين بقوا في منطقة كاراباخ بأذربيجان بعد النزوح الجماعي في الأيام الأخيرة الذي أدى إلى فرار أكثر من 100 ألف، لقد صدمت البعثة بالطريقة المفاجئة التي غادر بها السكان المحليون منازلهم والمعاناة التي تسببت بها هذه التجربة".