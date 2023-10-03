ضبط المتهمين بقتل شخص فى سوهاج بسبب خلافات

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سوهاج بمديرية أمن سوهاج من أحد الأشخاص– مقيم بدائرة المركز، بالعثور على جثة (مزارع) مصاب بأعيرة نارية بالجسم مُلقاة بقطعة أرض زراعية كائنة بدائرة المركز.

خلافات سابقة

بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (3 أشخاص – مقيمين بدائرة المركز )، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزة أحدهم ( بندقية آلية بالخزينة الخاصة بها)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لوجود خلافات سابقة بين أحدهم والمجنى عليه، فاتفقوا فيما بينهم على استدراج المجنى عليه، ولدى وصوله لمكان الواقعة قام المتهم الذى كان بحوزته السلاح النارى بإطلاق أعيرة تجاه المجنى عليه فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.