ثقافة "حاجر العديسات" بالأقصر تناقش العلاقة بين الشعر والمسرح

تنظم مديرية ثقافة الأقصر، عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة.

وعقد قصر ثقافة حاجر العديسات، محاضرة بعنوان "العلاقة بين الشعر والمسرح" ألقاها المخرج المسرحي محمود النجار متحدثا عن الشعر والمسرح عبر الحضارة الفرعونية والعلاقة الوطيدة بين الشعر والمسرح، كما تم تنفيذ ورشة فنون تشكيلية بعنوان “رسم وتلوين” أشرفت عليها شيرين محمد، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة فنون تشكيلية نفذتها عفاف إبراهيم، كما نفذ قصر ثقافة الأقصر ورشة فنية بعنوان" تشكيل الصلصال" نفذتها منار السيد.

ورشة عن كتابة القصة القصيرة في قصر ثقافة أرمنت

وقدم بيت ثقافة الأقالتة، محاضرة بعنوان "حب الوطن" تناول أحمد عبد المعبود من خلالها أهمية حب الوطن ودور حب الوطن في نهضة الوطن والمجتمع، بجانب ذلك أعد قصر ثقافة أرمنت ورشة "كتابة قصة قصيرة" أوضح عمرو مبدأ الاغفال، ومبدأ الانتقاء، ومبدأ الحذف والتكثيف، وأعد قصر ثقافة الطود ورشة حكي بعنوان "مولد الحبيب المصطفى" نفذتها الواعظة عطيات الجيلان.

وتأتي الفعاليات ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر.

اختتام الأنشطة الصيفية في فرع ثقافة الأقصر

وكان قد، اختتم فرع ثقافة الأقصر، الأنشطة الصيفية التي قدمها بقصر ثقافة الأقصر، وجاءت ضمن الفعاليات المتنوعة والمكثفة بمواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال أشهر الصيف.

بدأت الفعاليات التي نظمها فرع ثقافة الأقصر برئاسة عماد فتحى، بتفقد معرض فنون تشكيلية نتاج ورش الفنون التشكيلية للأطفال بالقصر بإشراف صفاء حسن ومشيرة طلعت، وذلك بحضور الشاعر حسين القباحي رئيس بيت الشعر والأدب العربي بالأقصر، مريم ثروت أمين حزب مصر الحديثة، الشاعر أحمد عراقي رئيس نادي الأدب بالأقصر، وقدم الحفل الإعلامي أحمد عبد العال.

واستهل الحفل الفني تلاوة القرآن الكريم تلتها جنى الشاذلي، وألقى محاضرة بعنوان "المولد النبوي الشريف ألقاها شعبان شلبي، وعرض برومو النشاط الصيفي، كما ألقى الواعظ محمد عبده محاضرة بعنوان" الاحتفال بالمولد النبوي الشريف "، وعرض فني لفرقة الأقصر القومية للموسيقى العربية قدم أغنية " لأجل النبي "غناء سيد موسى، وأغنية" اللي بناء مصر "غناء مجموعة، وعرض رقصة التنورة للفنان محمد سلامة.

واختتم الحفل بعرض مسرحية "ليلة فلسطينية" للمخرج المسرحي محمود النجار، ومساعد مخرج أشرف محمد أنور، وتكريم الأطفال المشاركين بالنشاط، على مسرح القصر.

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