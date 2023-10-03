البرلمان العربي يشيد باستضافة قطر لـ "أكسبو الدوحة 2023 للبستنة"

أشاد البرلمان العربي باستضافة دولة قطر لمعرض "إكسبو الدوحة 2023 للبستنة"، باعتباره أول معرض دولي للبستنة يقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك تحت شعار "صحراء خضراء وبيئة أفضل"، ويهدف إلى تبني حلول مبتكرة للتخفيف من حدة التصحر، بمشاركة منظمين من عدد كبير من دول العالم، وممثلين من القطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، والجمهور العام.

تكريس مبادئ الإدارة البيئية السليمة

وأكد البرلمان العربي أن استضافة دولة قطر لهذا المعرض الهام الذي يقام للمرة الأولى في المنطقة، يعكس حرص دولة قطر بقيادة حضرة الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، على تكريس مبادئ الإدارة البيئية السليمة والتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، والتي تتماشى مع النهج العالمي الحالي لمواجهة آثار ظاهرة التغير المناخي والوصول إلى بيئة عالمية آمنة ومستدامة.

ودعا البرلمان العربي، بمناسبة عقد هذا المعرض العربي والدولي المهم، إلى تحديث ومراجعة التشريعات العربية الداعمة لمكافحة التصحر والحفاظ على البيئة.

وافتتح الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء الإثنين، افتتاح معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، تحت شعار "صحراء خضراء.. بيئة أفضل".

وألقى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني كلمة في الاحتفال، وجدد الدعوة خلالها لمزيد من الحلول والابتكارات المبدعة الصديقة للبيئة في كافة مناحي الحياة، التي تتخذ نهجا واقعيا يعنى بالتنمية الاقتصادية الشاملة وحماية البيئة ويضمن في الوقت ذاته أمن الطاقة العادل للجميع.

كما دعا إلى "تكثيف التعاون الدولي لتحقيق عالم بيئي متوازن يسوده الاحترام، احترام الإنسان لأخيه الإنسان واحترام الإنسان المستدام للبيئة والطبيعة".