الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

علاج 4.5 مليون حالة مزمنة.. جهود الصحة فى مكافحة"فيروس سى" خلال 9 سنوات

فيروس سى
فيروس سى

كشفت وزارة الصحة والسكان عن جهود مكافحة الالتهاب الكبدى الوبائى “فيروس سى” خلال ٩ سنوات، لافتة إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة الإعلان بشكل رسمي من منظمة الصحة العالمية عن خلو مصر من الفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أنه بلغ إجمالي من تم فحصهم من فيروس سى 63 مليون مواطن، بينما بلغ إجمالي من تم تشخيصهم 5 ملايين إصابة مؤكدة بمرض الالتهاب الكبدى المزمن.

 فيروس سى

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن إجمالى من تم علاجهم من فيروس سى بلغ 4.5 مليون حالة مزمنة، كما تم علاج سرطان الكبد أكثر من 60 ألف مريض.

ماذا فعلت الدولة للقضاء على فيروس سي في مصر؟

وأشارت إلى أن برنامج ترصد سرطان الكبد الأولى أكثر من 120 ألف مريض بالتليف الكبدى، كما أن علاج سرطان الكبد الأولى أكثر من 5 آلاف مريض قيد العلاج.

سرطان الكبد الأولي

وأضافت أن عدد مراكز الكشف المبكر عن سرطان الكبد الأولي 76 مركزًا، كما بلغ عدد مراكز علاج سرطان الكبد الأولي 20 مركزًا، كما بلغ عدد مراكز علاج الالتهاب الكبدى الفيروسى 2018 أكثر من 170 مركزا فى حين بلغت عام 2023 نحو 40 مركزا.

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وزير الصحة: رغم إمكانياتنا المحدودة تمكننا من القضاء على فيروس سى وتفوقنا على أمريكا

100 يوم صحة

وفى سياق آخر، أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 292 ألفا و588 خدمة، من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس الأحد الأول من أكتوبر، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» تضمنت 7 آلاف و492 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 23 ألفا و586 خدمة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ4 آلاف و321 مولودا، فيما قدمت 22 ألفًا و339 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 2686 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و6 آلاف و557 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 1270 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ12 ألفا و204 مواطنين.

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الصحة الالتهاب الكبدي الوبائي منظمة الصحة العالمية فيروس سي سرطان الكبد

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