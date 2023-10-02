الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ماذا فعلت الدولة للقضاء على فيروس سي في مصر؟

فيروس سي
فيروس سي

عملت الدولة خلال الفترة الماضية على القضاء على واحد من أكثر الأمراض التي كانت منتشرة بين المصريين، حيث كللت الدولة جمهورها ممثلة في وزارة الصحة للقضاء على فيروس سي، كونه واحد من أكثر الأمراض انتشارا بين المصريين ويتسبب في وفاة عدد ضخم من المواطنين بشكل سنويا، حيث كان يتسبب في وفاة ما بين 40 إلى 50 ألف شخص سنويا، وهو رقم كبير للغاية.

وزير الصحة: رغم إمكانياتنا المحدودة تمكننا من القضاء على فيروس سى وتفوقنا على أمريكا

وتسلط “الدستور” الضوء في السطور التالية على ما قدمته الدولة المصرية خلال الفترة الماضية للقضاء على فيروس سي:

تشخيص وعلاج ما يقرب من 4 ملايين مريض بفيروس سي في أقل من 5 سنوات

قامت وزارة الصحة، بعمل عدد من المبادرات بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي،  للقضاء على فيروس سي حيث كانت ومازالت مبادرة 100 مليون صحة هى الأضخم فى التاريخ، حيث نجحت الدولة المصرية فى الوصول العادل إلى رعاية مرضى فيروس التهاب الكبد، وتخليص الشعب المصرى من هذا المرض الذى فتك بآلاف المرضى خلال العقود الماضية، حيث نجحت مبادرات الدولة في تشخيص وعلاج ما يقرب من 4 ملايين مريض بفيروس سي في أقل من 5 سنوات.

 وبحسب ما أعلنته وزارة الصحة خلال بيانات عديدة لها، فتم إطلاق امتداد لمبادرة القضاء على فيروس سى، بمبادرة تكميلية تستهدف علاج المرضى الذين أصيبوا بتليف الكبد من خلال 76 مركزا لمتابعة المرضى وعلاجهم، والتى استفاد من خدماتها نحو 120 ألف مريض حتى الآن، ومازالت جهود الدولة مستمرة لضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة من خلال إطلاق مبادرة للكشف عن فيروس سى وعلاجه لدى طلاب المدارس فى المرحلتين الإعدادية والابتدائية.

وبفضل ما قامت به مصر خلال الفترة الماضية من جهود متمثلةف ي مبادرات صحية للقضاء على فيروس سي، فالان مصر في انتظار إشهاد منظمة الصحة العالمية، بخلو مصر من هذا المرض، وهو غنجاز كبير يحسب للدولة المصرية.

الجدير بالذكر أن مصر كانت تحتل المرتبة الأولي في معدلات الإصابة بفيروس "سي"، بينما مبادرة 100 مليون صحة "انتشلت أكباد المصريين"، وتحولت مصر لنموذج يحتذى به.

ويصيب فيروس "سي" 360 مليون شخص على مستوى العالم، ويؤدي إلى وفاة 3 آلاف شخص كل يوم، وفقا للمنظمة العالمية.

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