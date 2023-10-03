الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

المفتى يهنئ الرئيس السيسى ووزير الدفاع والشعب المصرى بانتصارات أكتوبر

مفتى الجمهورية
مفتى الجمهورية

توجَّه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العـام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل، وكل جموع الشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لملحمة انتصارات 6 أكتوبر المجيدة.

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وقال المفتي، في بيان له، اليوم الثلاثاء: تتقدَّم دار الإفتاء المصرية بخالص التهاني القلبية للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والفريق أول محمد زكي، القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، وكل جموع الشعب المصري بمناسبة الاحتفال بذكرى ملحمة انتصارات حرب 6 أكتوبر المجيدة، التي سطَّرت أعظم ملاحم التكاتف والتلاحم بين أفراد الشعب المصري وقواتنا المسلحة الأبيَّة، حتى تحققت ملحمة النصر التي ستبقى عالقةً في أذهان المصريين جميعًا.

جيش مصر العظيم درع الوطن وحصنه الحصين الذي قدَّم ولا يزال يقدِّم العديدَ من التضحيات للدفاع عن ترابه

وأضاف أن جيش مصر العظيم هو درع الوطن وحصنه الحصين الذي قدَّم- ولا يزال يقدم- العديد من التضحيات من أجل الدفاع عن حقوق الشعب المصري، ولا يزال يقوم بدَوره الحاسم في استئصال جذور جماعات العنف والإرهاب، التي تحاول العبث بأمن واستقرار مصرنا العزيزة، وتحقيق التنمية في أرض سيناء الغالية.

وفي وقت سابق، بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقدَّم خلالها بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

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