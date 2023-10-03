الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الصناعة" تعلن قائمة المنتجين المستوفين لقواعد الاكتفاء بالفحص الظاهري للرسائل المستوردة

وزير الصناعة
وزير الصناعة

نشرت الوثائع المصرية قرار وزارة التجارة والصناعة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قرار رقم 1476 لسنة 2023‏ بشأن المنتجين المستوفين لقواعد الاكتفاء بالفحص الظاهري للرسائل المستوردة من السلع الصناعية غير الغذائية.

ونص قرار وزارة التجارة والصناعة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قرار رقم 1476 لسنة 2023‏ بشأن المنتجين المستوفين لقواعد الاكتفاء بالفحص الظاهري للرسائل المستوردة من السلع الصناعية غير الغذائية رئيس مجلس الإدارة بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛ وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ؛ وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها ؛ وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 592 لسنة 2022 بشأن تفويض السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فى مباشرة اختصاصات معالى وزير التجارة والصناعة المقررة بموجب أحكام المادة (94) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير المشار إليها وذلك فى شأن القيد والشطب فى سجل منتجى السلع الصناعية غير الغذائية والذى يكتفى بالفحص الظاهرى ومطابقة البيانات المدونة على رسائلهم طبقًا للثابت من المستندات ؛

 

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 قـــــــرر: ( المادة الأولى ) يقيد المنتجون المبينة أسماؤهم بعد بعدد "7" شركات منتجة قائمة رقم (362) في سجل المنتجين المستوفين لقواعد الفحص الظاهرى للسلع الصناعية غير الغذائية والذى يكتفي بالفحص الظاهري ومطابقة البيانات المدونة على رسائلهم لما هو ثابت بمستنداتها والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

 ( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذ القرار، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره. صدر فى 17/9/2023 رئيس مجلس الإدارة مهندس/ عصام النجار

قائمة رقم (362) للمنتجين المستوفيين لقواعد الفحص الظاهرى طبقا للقرار رقم 770 لسنة 2005 م الشركة المنتجة / الشركة مالكة العلامة التجارية العلامة التجارية الأصناف المنتجة المصانع المنتجة المنشأ مراكز التوزيع المعتمدة 1 Karaca Zuccaciye Ticaret Ve Sanayi A.S. (شركة مالكة علامة تجارية) تركيا KARACA - أدوات مائدة ومطبخ - أجهزة كهربائية صغيرة للمنزل والمطبخ - أوانى طهى Erna Mas Makina Ticaret ve Sanayi A.S تركيا ـــ Pcr Cristalleria Italiana S.P.A إيطاليا 2 Panco Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi (شركة مالكة علامة تجارية) تركيا ملابس أحذية حقائب مناشف ـــ تركيا ـــ 3 Penti Corap Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi (شركة مالكة علامة تجارية) تركيا ملابس أحذية جوارب ـــ تركيا -Penti Giyim Ticaret Anonim Sirketi تركيا 4 GEWISS S.P.A إيطاليا كشافات إضاءة - أدوات كهربائية: - (قواطع تيار- مفتاح بريزة) ـــ إيطاليا ـــ 5 Triumph Intertrade AG (شركة مالكة علامة تجارية) سويسرا Sloggi ملابس ـــ البانيا اندونسيا المغرب سيرلانكا فيتنام -Triumph Intertrade النمسا -Triumph International SA فرنسا م الشركة المنتجة / الشركة مالكة العلامة التجارية العلامة التجارية الأصناف المنتجة المصانع المنتجة المنشأ مراكز التوزيع المعتمدة 6 NINGBO HANGDI ELECTRIC TECHNOLOGY Co.، Ltd الصين مبرد مياه ـــ الصين ـــ 7 BIRKENSTOCK IP GMBH (شركة مالكة علامة تجارية) ألمانيا -BIRKENSTOCK -PAPILLIO -Birko-Flor أحذية حقائب CARITE CALCADOS، LDA البرتغال BIRKENSTOCK GLOBAL SALES GMBH ألمانيا BIRKENSTOCK PRODUCTIONS RHEINLAND PFALZ GMBH ألمانيا

 

الوثائع المصرية وزارة التجارة والصناعة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قرار رقم 1476 لسنة 2023‏ المنتجين المستوفين لقواعد الاكتفاء بالفحص الظاهري للرسائل المستوردة السلع الصناعية غير الغذائية

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