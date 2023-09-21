الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزارة التجارة: مصر من أكبر مصدري النباتات العطرية والطبية

أمجد القاضي
أمجد القاضي

قال أمجد القاضي، مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بوزارة التجارة والصناعة، ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة، إن هناك أهمية قطاع النباتات الطبية والعطرية حيث تشتهر مصر بإنتاج وتصدير العديد من أصناف النباتات الطبية والعطرية والاعشاب والتوابل والزيوت العطري و والتي يتركز معظم إنتاجها بمحافظات الصعيد.

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أضاف القاضي، خلال كلمته بمهرجان النباتات العطرية اليوم أن مصر من أكبر مصدري النباتات الطبية والعطرية ولدينا فرص لزيادة هذه الكمية في ظل الاتجاه العالمي لاستهلاك ذات القيمة الغذائية والصحية والعلاجية المرتفعة، كما تدخل النباتات الطبية والعطرية في العديد من الصناعات العذائية والصيدلانية والدوائية والعطرية ومستحضرات التجميل، ولدى مصر المقومات التي تتيح التوسع في الإنتاج بكميات اقتصادية، لا سيما الإنتاج العضوي وتعظيم القيمة المضافة.

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أوضح القاضى أن تولي الوزارة هذا القطاع الكثير من الاهتمام، وقامت الوزارة ممثلة في مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بإنشاء أول وحدة لتعقيم النباتات الطبية والعطرية منذ عام ٢٠٠٨ تعمل بالبخار تحت تفريغ لضمان كفاءة عملية التعقيم مع الحفاظ علي القيمة الغذائية والخصائص الحسية، حيث أسهمت الوحدة في زيادة القدرة التنافسية للقطاع، الي جانب تقديم خدمات الدعم الفني وتأعيل المحطات والمصانع لشهادات الجودة العالمية.

أوضح أن المهرجان الثاني يأتي لإلقاء الضوء علي القطاع وتوثيق الروابط وتوحيد الجهود وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والترويج للمنتجات ومناقشة التحديات واقتراح الحلول لها، وندعو الجميع الي استثمار هذا الحدث الهام وتجمع الخبراء في كافة حلقات سلسلة القيمة لوضع ملامح استراتيجية قومية وخارطة طريق لتطوير القطاع، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود للعمل علي تحديث وتأهيل المزارع ومحطات التعبئة والمصانع والربط مع البحث العلمي وتشجيع الابتكار وانشاء علامة تجارية موحدة، وبهذا يكون هذا المهرجان هو حجر الزاوية لانه ض بهذا القطاع وزيادة قدرته التنافسية.

وزارة التجارة والصناعة النباتات الطبية العطرية الصعيد الصناعات العذائية

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