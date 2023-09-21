الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مهرجان الغردقة لسينما الشباب يستقبل ضيوف ونجوم دورته الأولى (صور)

الغردقة السينمائي
الغردقة السينمائي

استقبل مهرجان الغردقة لسينما الشباب، قبل ساعات من انطلاق دورته الأولى، مساء اليوم الخميس، نخبة من الفنانين وصناع السينما، كان أبرزهم حسين فهمي وأحمد وفيق والمنتجين جابي خوري والدكتور محمد العدل والمخرجين محمد وعمر عبدالعزيز والدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة، السيناريست زينب عزيز رئيس المركز القومي للسينما سابقا.

بنظام QR Code.. كتالوج وبرنامج عروض مهرجان الغردقة السينمائي 

الخميس.. تكريم هاني سلامة في حفل افتتاح "الغردقة السينمائي"

كان في استقبال ضيوف المهرجان من النجوم والفنانين وصناع السينما لدى وصولهم فندق إقامة المهرجان، الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي، رئيس المهرجان، والكاتب الصحفي قدري الحجار، مدير المهرجان.

تنطلق فعاليات حفل افتتاح  الدورة الأولى من مهرجان الغردقة السينمائي، في السابعة والنصف، مساء اليوم، بمارينا يخوت صن رايز جاردن بيتش، وتستمر حتى 26 سبتمبر الجاري، بمدينة السحر والجمال «الغردقة».

مهرجان الغردقة السينمائي تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام، برعاية من وزارات الثقافة المصرية السياحة والآثار والشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر.

الغردقة سينما مهرجان الغردقة السينمائي مهرجان نجوم شباب

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