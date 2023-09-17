بنظام QR Code.. كتالوج وبرنامج عروض مهرجان الغردقة السينمائي 

قررت إدارة مهرجان الغردقة الأول لسينما الشباب وضع برنامج عروضه وكتالوج الافلام عبر مطبوع على كارنيهات حضور المهرجان، وذلك مساهمة من المهرجان في مبادرات الحفاظ على البيئة في مدينة السحر والجمال الغردقة.

وقال الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان إن حماية البيئة ودعم مبادرات الحفاظ عليها تعد من الأهداف الأساسية لمهرجان الغردقة السينمائي.

أشار إلى تخصيص المهرجان لجائزة خضراء تمنحها لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لافضل فيلم يعالج قضية تتعلق بالدفاع عن البيئة.

وتقام الدورة الاولى من مهرجان الغردقة لسينما الشباب برئاسة في الفترة من 21 الي 26 سبتمبر الجاري، وتنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام، يقام المهرجان برعاية من وزاراة الثقافة المصرية ووزارة السياحة والآثار ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر ومجموعة صن رايز وإير كايرو وترافلوكس ترافل وساند سيتى وبلو وافز وماجيك فارما، ومؤسسة ملليميتر السعودية.

8 أفلام طويلة تتنافس في المسابقة الرسمية لمهرجان الغردقة السينمائي

يشهد مهرجان الغردقة لسينما الشباب، برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، منافسة بين 8 أعمال على جوائز الفيلم الطويل "المسابقة الرسمية"، وذلك خلال الدورة الأولى، والتي تقام في الفترة من 21 الي 26 سبتمبر الجاري بمدينة السحر والجمال الغردقة.

وقال الباسوسي إن لجنة التحكيم تشكلت برئاسة المخرج والمنتج الأرميني جيفان أفيتسيان، مدير محطة "يركرميديا" التلفزيونية الشهيرة بأرمينيا، وهو فنان متعدد المواهب، تحمل أفلامه رسائل مناهضة لكل اشكال العنف والعنصرية وتضم اللجنة في عضويتها كلا من داليا البحيري، والمخرج الجزائري صالح إسعاد.

ويضم المهرجان 3 مسابقات الأولى للفيلم الطويل روائي ووثائقي، والثانية لفيلم القصير، إضافة لمسابقة أفلام الطلبة، كما تمنح لجنة التحكيم المسابقة الرسمية جائزة خضراء لافضل فيلم يتناول قضية تتعلق بالبيئة.