الخميس.. تكريم هاني سلامة في حفل افتتاح "الغردقة السينمائي"

تنطلق الدورة الأولى لـ مهرجان الغردقة لسينما الشباب في الثامنة من مساء الخميس، بحضور اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر والدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، نائبًا عن د.نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، والمخرج عمر عبد العزيز، رئيس إتحاد النقابات الفنية، والمخرج عمر الجاسر، نائب رئيس إتحاد الفنانين العرب وعدد كبير من النجوم والفنانين وفي مقدمتهم حسين فهمي وإلهام شاهين، وصفية العمري، ومحمود حميدة، ووفاء عامر، وصبري فواز، ومصطفي خاطر، وأحمد وفيق.

وتقدم حفل افتتاح المهرجان الفنانة ميرنا وليد وابنتها التي ستتولي الترجمته باللغة الإنجليزية ويتضمن استعراضًا لمسابقات المهرجان وأقسامه وفعالياته، إضافة إلى عرض الفيلم القصير"برسوم يبحث عن وظيفة" للمخرج محمد بيومي.

ويكرم المهرجان في حفل افتتاحه المخرج الأرميني ديفان أفيتسان وهو فنان متعدد المواهب كمنتج وكاتب سيناريو ومهندس صوت وحائز علي عدة جوائز سينمائية وصل عددها الي 20 جائزة من بينها أفضل فيلم روائي لفيلمه الأخير بوابة الي الجنة والتي حصل عليها من مهرجان أونتاريو السينمائي الدولي عام 2021

كما يكرم المهرجان النجمة السورية سلاف فواخرجي والنجم هاني سلامة تقديرا لمسيرتهم الفنية.

يضم المهرجان 4 مسابقات للفيلم الطويل والقصير ولأفلام الطلبة والجائزة الخضراء لأفضل فيلم يدعم البيئة والمناخ.

كما ينظم عدد من ورش صناعة الفيلم والتمثيل وماستر كلاس للفنان الكبير حسين فهمي وعدد من الندوات حول أفلام يوسف شاهين في عيون الشباب بمشاركة مجموعة من النجوم الذين عملوا مع يوسف شاهين منهم المنتج جابي خوري وصفية العمري، وحسين، فهمي وهاني سلامة وآخرين.

وتقام الدورة الأولى من مهرجان الغردقة لسينما الشباب برئاسة في الفترة من 21 الي 26 سبتمبر الجاري، وتنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام، يقام المهرجان برعاية من وزاراة الثقافة المصرية ووزارة السياحة والآثار ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر ومجموعة صن رايز وإير كايرو وترافلوكس ترافل وساند سيتى وبلو وافز وماجيك فارما، ومؤسسة ملليميتر السعودية.