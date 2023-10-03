سقوط أمطار خفيفة على أنحاء متفرقة من الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار خفيفة على أنحاء متفرقة من المدينة، حيث غطت الغيوم سماء عروس البحر المتوسط مع انخفاض في درجات الحرارة نسبيًا.

رفع درجة الاستعداد بصرف الإسكندرية

وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية عن رفع درجات الاستعداد ونشر السيارات والبدلات اعتبارا من الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء، وتستمر أعمال التطهير للمطابق والشنايش وتفريغ بيارات محطات الرفع.

كما أوضحت شركة صرف الإسكندرية أنه تم توقف الإجازات وبدل الراحات، وتواجد جميع العاملين على مدار الساعة.

وكانت استعدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية لاستقبال موسم الشتاء والنوات.

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن الشركة تقوم أثناء موسم الشتاء بتحديد النقط الساخنة التي تظهر والعمل على حلها فنيًا بمشروعات عاجلة وأخري آجلة وبعد انتهاء موسم الشتاء تبدأ خطة استقبال الشتاء القادم بإجراءات أولها التطهير.

تطهير 140 ألف شنيشة ومطبق و200 محطة رفع ومعالجة

وأوضح أنه تم العمل على تطهير ما يزيد على 140 ألف شنيشة ومطبق، وتطهير ما يزيد على 36 ألف كم من الشبكات والمجمعات، وبيارات 200 محطة رفع ومعالجة، وتطهير 86 مصبا في أنحاء المحافظة، كما تمت متابعة تطهير المصارف الرئيسية والفرعية التي تصب عليها محطات المعالجة لضمان تدفق المياه، ويتم بالتوازي مع أعمال التطهير أعمال رفع كفاءة ومراجعة الصلاحية الفنية للسيارات والمعدات بالشركة.

وأوضح أنه يتم التنسيق مع محافظة الإسكندرية والجهات التنفيذية لتنفيذ أعمال المحاكاة لمياه الأمطار لاختبار استيعاب المحطات الشتوية أسفل الكباري والأنفاق، وتتم متابعة الخرائط الجوية والتوقعات المناخية من خلال تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية ومركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الموارد المائية والري، بخلاف عمل غرفة عمليات خاصة بالشركة بخط ساخن 175 ومقرها الديوان مبنى الديوان العام وتعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال كل البلاغات والشكاوى والعمل علي حلها فورًا.

تمركز 150 سيارة ومعدة للتعامل مع الأمطار

وأشار إلى أنه بمجرد وصول إنذارات من هيئة الأرصاد الجوية، وقبل موعد النوة بـ24 ساعة، ومن خلال غرفة العمليات ذات الاتصال المباشر مع كل الجهات على مدار الساعة، يتم رفع درجة الاستعداد بتمركز ما يقرب من 150 سيارة ومعدة في النقاط الساخنة المتوقع تراكم مياه الأمطار بها، وتخفيض منسوب البيارات بالمحطات لاستيعاب مياه الأمطار، وتكثيف عمليات التطهير للشنايش والمطابق، وإيقاف جميع الرحلات، وتواجد جميع قيادات الشركة ونوابهم على مدار الساعة حتى انتهاء حالة عدم الاستقرار.

وأكد على أن أعمال التطهير للشنايش والشبكة والمحطات لا تتوقف على مدار اليوم طبقًا لخطة التطهير الدورية، ويتم تكثيف أعمال التطهير أثناء الأمطار وبعد النوات للتخلص من المخلفات التي تحملها مياه الأمطار داخل الشبكة عن طريق الشنايش، ما يؤدي إلى إعاقة سريان المياه في بعض المناطق. بالإضافة إلى العبء الذي تواجهه شبكة الصرف الصحي في المناطق غير المرصوفة، وتتطلب جهدًا مضاعفًا لتطهير المطابق.

سقوط أمطار على الإسكندرية

سقوط أمطار على الإسكندرية