الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الصرف الصحى بالإسكندرية: المحافظة جاهزة لاستقبال أى أمطار

الصرف الصحي بالإسكندرية
الصرف الصحي بالإسكندرية

قال اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن هناك متابعة وتنسيقًا كاملًا مع هيئة الأرصاد الجوية، وهناك حالة من الاستنفار الكامل في المحافظة، وتم نشر كل سيارات الصرف الصحي بالمحافظة.

نشر سيارات الصرف في الأماكن المتوقع تجمعات الأمطار بها بالإسكندرية

وأضاف نافع، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج من مصر الذي يبث على قناة "cbc"، أنه تم نشر سيارات الصرف في الأماكن المتوقع تجمعات الأمطار بها، وجميع المحطات تعمل بكامل طاقتها.

ولفت إلى أنه  حتى الأن لم تصل الأمطار إلى محافظة الإسكندرية، وهناك متابعة لحظية مع هيئة الأرصاد  الجوية، ومع الزملاء بمطروح، مشيرًا إلى أن هناك 180 محطة تم تطويرها خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن محافظة الإسكندرية جاهزة لاستقبال أي أمطار.

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