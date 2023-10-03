الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أهالي أسوان يعلنون دعمهم للسيسي في انتخابات الرئاسة (صور)

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

رفع مئات الشباب في أسوان أعلام مصر، حيث رقصوا على أنغام أغنية "يا تاريخ احكي لهم أمجادنا" بالطريقة النوبية مع الفنان النوبي بيبو آدم في احتفالية بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة وتأييداً ودعماً للرئيس عبدالفتاح السيسي لمواصلة مسيرته وإنجازاته خلال فترة رئاسته الجديدة، وجاء الحفل في ميدان محطة أسوان وسط أجواء وطنية بهجة.

وشهد ميدان محطة أسوان توافد المئات من أهالي أسوان من مختلف القبائل والاطياف بالمجتمع الأسواني لتأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية انتصارات اكتوبر المجيدة.

تأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال مسيرته وإنجازاته

وفي السياق، شهد ميدان محطة أسوان خلال الاحتفال بذكرى أكتوبر المجيدة وتأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال مسيرته وإنجازاته في الفترة الرئاسية الجديدة إشعال الألعاب النارية لإضافة أجواء حماسية للاحتفالية.

وشهد ميدان محطة أسوان تنظيم العديد من الفقرات الاستعراضية لفرق الفنون الشعبية احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة وتأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

تأييد أهالي النوبة لرئيس عبدالفتاح السيسي 

وحرص أهالي النوبة علي رفع علم مصر والتقاط الصور التذكارية خلال مشاركتهم فى احتفالات ذكرى أكتوبر المجيدة وتأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح  لاستكمال مسيرته وإنجازاته في الفترة الرئاسية الجديدة.

وشهد ميدان محطة أسوان وضع شاشات عرض وإضاءة في جميع أرجاء المكان لتهيئة الأجواء الاحتفالية أمام المحتفلين بذكرى 6 أكتوبر المجيدة وتأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

received_374858291532823
received_374858291532823
received_842584584262191
received_842584584262191
received_2317434638443369
received_2317434638443369
received_2021833384842208
received_2021833384842208
received_1080987489736930
received_1080987489736930
received_859053739265981
received_859053739265981
received_1331886347701926
received_1331886347701926
received_352646900525066
received_352646900525066
احتفالات انتصارات اكتوبر احتفالية دعم الرئيس السيسي ميدان محطة أسوان الاغاني النوبية أهالى أسوان

مواد متعلقة

أهالى النوبة يعلنوا تأييدهم للرئيس السيسي خلال احتفالية 6 أكتوبر

أهالي أسوان يحتشدون لتأييد السيسي والاحتفال بذكرى أكتوبر المجيدة

محافظ أسوان يتفقد المنظومة الصحية بمركز الدكتور مجدي يعقوب

مطربون وفرق شعبية.. أسوان تحيي احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر اليوم

محافظ أسوان يفتتح أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمدرسة نجيب محفوظ لغات

محافظ أسوان يكلف بمتابعة تنفيذ مشروعات قرى كوم أمبو

بـ10 تخصصات.. قافلة طبية لتقديم الرعاية الصحية للأولى بالرعاية بأسوان

أمين المرأة بحزب حماة الوطن بأسوان: ندعم الرئيس السيسى لأن عصره هو الذهبى للمرأة

الأكثر قراءة

على رأسهم معلول وفتوح.. رحيل مجانى لـ6 نجوم عن الأهلى والزمالك بعد 90 يومًا

افتتاح أول مصنع لإكسسوارات المحمول القابلة للارتداء فى الشرق الأوسط بالسخنة

بمشاركة الأهلى.. اللجنة المنظمة تعلن مواعيد مباريات دورى السوبر الإفريقى بالكامل

حريق هائل فى إحدى الأسواق بميدان السيدة زينب

أسماء المرشحين للرئاسة 2024 المحتملين

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

مطالب المرأة المصرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية

عبدالوهاب داود

هدف «ليفربول» الملغى يهدد سمعة الدورى الإنجليزى

إبراهيم داود

نجاح سلام.. بالسلامة يا حبيبى

وائل لطفي

ما هذا الكذب الفاجر؟

ماجد حبته

حكاية الـ9 سنوات بالأرقام

لواء.حمدى البطران

أين كنا؟.. وكيف أصبحنا؟

مدحت بشاى

هو من أسقطهم من حسابات الوطن والوطنية

د هند جاد

أسطورة العقلية الذكورية.. ما دايم إلا وجه الله!

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار اقتحامات المستوطنين القدس تحت حماية الاحتلال

إصابات بالاختناق والرصاص خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال جنوب نابلس

عاجل.. سوريا: هجوم إسرائيلى على مواقع للجيش فى دير الزور