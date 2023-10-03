أهالي أسوان يعلنون دعمهم للسيسي في انتخابات الرئاسة (صور)

رفع مئات الشباب في أسوان أعلام مصر، حيث رقصوا على أنغام أغنية "يا تاريخ احكي لهم أمجادنا" بالطريقة النوبية مع الفنان النوبي بيبو آدم في احتفالية بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة وتأييداً ودعماً للرئيس عبدالفتاح السيسي لمواصلة مسيرته وإنجازاته خلال فترة رئاسته الجديدة، وجاء الحفل في ميدان محطة أسوان وسط أجواء وطنية بهجة.

وشهد ميدان محطة أسوان توافد المئات من أهالي أسوان من مختلف القبائل والاطياف بالمجتمع الأسواني لتأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية انتصارات اكتوبر المجيدة.

تأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال مسيرته وإنجازاته

وفي السياق، شهد ميدان محطة أسوان خلال الاحتفال بذكرى أكتوبر المجيدة وتأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال مسيرته وإنجازاته في الفترة الرئاسية الجديدة إشعال الألعاب النارية لإضافة أجواء حماسية للاحتفالية.

وشهد ميدان محطة أسوان تنظيم العديد من الفقرات الاستعراضية لفرق الفنون الشعبية احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة وتأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تأييد أهالي النوبة لرئيس عبدالفتاح السيسي

وحرص أهالي النوبة علي رفع علم مصر والتقاط الصور التذكارية خلال مشاركتهم فى احتفالات ذكرى أكتوبر المجيدة وتأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح لاستكمال مسيرته وإنجازاته في الفترة الرئاسية الجديدة.

وشهد ميدان محطة أسوان وضع شاشات عرض وإضاءة في جميع أرجاء المكان لتهيئة الأجواء الاحتفالية أمام المحتفلين بذكرى 6 أكتوبر المجيدة وتأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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