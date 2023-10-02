أهالى النوبة يعلنوا تأييدهم للرئيس السيسي خلال احتفالية 6 أكتوبر

حرص العديد من أهالى النوبة بمحافظة أسوان، مساء اليوم، التوافد إلى ميدان محطة أسوان للاحتفال بذكرى أكتوبر المجيدة، وسط أجواء مليئة بالاحتفال والأغنيات الوطنية.

تأييد أهالي النوبة لرئيس عبدالفتاح السيسي

وحرص أهالي النوبة علي رفع علم مصر والتقاط الصور التذكارية خلال مشاركتهم فى احتفالات ذكرى أكتوبر المجيدة وتأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال مسيرته وإنجازاته في الفترة الرئاسية الجديدة.

وشهد ميدان محطة أسوان وضع شاشات عرض وإضاءة في جميع أرجاء المكان لتهيئة الأجواء الاحتفالية أمام المحتفلين بذكرى 6 أكتوبر المجيدة وتأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

اهالي النوبة

اهالي النوبة

اهالي النوبة

اهالي النوبة

اهالي النوبة