الإثنين 02 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أهالى النوبة يعلنوا تأييدهم للرئيس السيسي خلال احتفالية 6 أكتوبر

اهالي النوبة
اهالي النوبة

حرص العديد من أهالى النوبة بمحافظة أسوان، مساء اليوم، التوافد إلى ميدان محطة أسوان للاحتفال بذكرى أكتوبر المجيدة، وسط أجواء مليئة بالاحتفال والأغنيات الوطنية.

تأييد أهالي النوبة لرئيس عبدالفتاح السيسي 

وحرص أهالي النوبة علي رفع علم مصر والتقاط الصور التذكارية خلال مشاركتهم فى احتفالات ذكرى أكتوبر المجيدة وتأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال مسيرته وإنجازاته في الفترة الرئاسية الجديدة.

وشهد ميدان محطة أسوان وضع شاشات عرض وإضاءة في جميع أرجاء المكان لتهيئة الأجواء الاحتفالية أمام المحتفلين بذكرى 6 أكتوبر المجيدة وتأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

اهالي النوبة

اهالي النوبة
اهالي النوبة
اهالي النوبة
اهالي النوبة
اهالي النوبة
اهالي النوبة
اهالي النوبة
اهالي النوبة
اهالي النوبة
اهالي النوبة
أهالى النوبة انتصارات أكتوبر المجيدة تأييد الرئيس السيسي احتفالات ميدان محطة أسوان الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: إرادة المصريين المحرك الرئيسى لاستكمال حلم بناء دولة حديثة

خبراء يكشفون لـ"الدستور" حقيقة انقطاع الإنترنت عالميا يوم 11 أكتوبر

الرئيس السيسى: ربنا سبحانه وتعالى يحافظ على هذا البلد ولن يستطيع أحد كسرها

الرئيس السيسي يعلن تعيين المستشار محمود فوزي رئيسًا لحملته الانتخابية

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

ما هذا الكذب الفاجر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

هدف «ليفربول» الملغى يهدد سمعة الدورى الإنجليزى

إبراهيم داود

نجاح سلام.. بالسلامة يا حبيبى

وائل لطفي

ما هذا الكذب الفاجر؟

ماجد حبته

حكاية الـ9 سنوات بالأرقام

لواء.حمدى البطران

اين كنا.. وكيف أصبحنا

مدحت بشاى

هو من أسقطهم من حسابات الوطن والوطنية

د هند جاد

أسطورة العقلية الذكورية.. ما دايم إلا وجه الله!

حسين دعسة

الروائى الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

صور

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

محطة تل أبيب

المزيد

أحداث الجدار.. استراتيجية حماس وفرصة نتنياهو حول احتجاجات السياج الحدودى

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً