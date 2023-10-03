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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 3-10-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

مع بدء الساعات الصباحية يشغل أذهان المواطنين معرفة مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 3-10-2023 والقنوات الناقلة لمتابعة ومشاهدة كافة المباريات، ونشر جدول مباريات اليوم بدوري أبطال أوروبا وآسيا وفي الدوري الإنجليزي وغيرها، وأيضا ما القنوات الناقلة، وتعود مرة أخرى متعة دوري أبطال أوروبا، مع الكثير من المباريات المثيرة على جميع الأصعدة.

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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 3-10-2023 والقنوات الناقلة

وتقام مباريات هامة بمجموعات دوري أبطال آسيا أيضًا، كما ستحضر مباريات أخرى مثيرة بالدوريات حول العالم.

في هذا التقرير من "الدستور" نتعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها.

مباريات اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر في دوري أبطال أوروبا

ريد بول سالزبورغ × ريال سوسيداد ( في تمام الساعة 19:45 مصر والسعودية) - على قناة beIN Sports HD 2
يونيون برلين × سبورتنغ براغا (في تمام الساعة 19:45 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 8
مانشستر يونايتد × غالطة سراي (في تمام الساعة 22:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 2
كوبنهاغن × بايرن ميونخ (في تمام الساعة 22:00 مصر والسعودية) - على قناة beIN Sports HD 5
إنتر ميلان × بنفيكا (في تمام الساعة 22:00 مصر والسعودية) - على قناة beIN Sports HD 4
نابولي × ريال مدريد (في تمام الساعة 22:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 1
لانس × أرسنال (في تمام الساعة 22:00 مصر والسعودية) - على قناة beIN Sports HD 3
إيندهوفن × إشبيلية ( في تمام 22:00 مصر والسعودية) - على قناة beIN Sports 6

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مباريات اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر في دوري أبطال آسيا

الفيحاء × باختاكور (في تمام الساعة 19:00 مصر والسعودية) - beIN Sports AFC
العين × أهال ( في تمام الساعة 19:00 مصر والسعودية) - beIN Sports AFC
نساجي × الهلال ( في تمام الساعة 19:00 مصر والسعودية) - على قناة beIN Sports AFC

مباريات اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر في الدوري الإنجليزي الممتاز

لوتون تاون × بيرنلي ( في تمام الساعة 21:30 مصر والسعودية) - على قناة beIN Sports HD 9

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء مواعيد مباريات اليوم مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة مباريات

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