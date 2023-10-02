الشوط الأول.. تشيلسي يباغت فولهام بثنائية في الدوري الإنجليزي

تقدم فريق تشيلسي على مضيفه فولهام بهدفين دون مقابل، مساء اليوم الإثنين، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، في ختام الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

أرماندو بروخا كاد أن يفتتح التسجيل مبكرًا لـ تشيلسي في الدقيقة الثانية، بعد مراوغته لحارس مرمى فولهام، لكنه سدد الكرة خارج الشباك بغرابة.

وسجل الأوكراني ميخايلو مودريك الهدف الأول لـ تشيلسي، في الدقيقة 18، بعد تلقيه تمريرة مُسقطة من ليفي كولويل، ليسدد الكرة بين قدمي حارس فولهام، موقعًا على أول أهدافه مع الفريق في بطولة الدوري الإنجليزي.

وسجل الألباني بروخا ثاني أهداف “البلوز” في الدقيقة 19، مستغلًا خطأ فادح من تيم ريام حارس مرمى فولهام.

وقام بوتشينيو بتغييرات في صفوف البلوز عن المباريات الماضية حيث دفع بكول بالمر أساسيًا منذ البداية بجوار مودريك وبروخا.

تشكيل تشيلسي.. بالمر وبروخا أساسيان أمام فولهام في الدوري

حراسة المرمى: روبيرتو سانشيز

خط الدفاع: ليفي كولويل، أكسيل ديساسي، تياجو سيلفا، مارك كوكوريلا

خط الوسط: كونور كالاجير، إنزو فيرنانديز، مويسيس كايسيدو

خط الهجوم: بالمر، بروخا، ميخايلو مودريك

ويحتل فريق تشيلسي المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 5 نقاط جمعها من الفوز في مباراة وحيدة والتعادل في 2 وخسارة 3 وتسجيل 5 أهداف وتلقي 6، ما يعكس الوضع الصعب الذي يعيشه البلوز خلال الموسم الحالي.

ويبحث فريق تشيلسي عن استعادة ذاكرة الانتصارات في «البريميرليج»؛ إذ لم يحقق سوى انتصار وحيد منذ بداية الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويمتلك تشيلسي 5 نقاط فقط في رصيده، جمعها من انتصار وحيد وتعادلين، مقابل 3 هزائم، وسجل لاعبوه 5 أهداف، بينما استقبلت شباكه 6 أهداف، ليحتل المركز الخامس عشر في جدول الترتيب.