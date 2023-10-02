الإثنين 02 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. تشيلسي يباغت فولهام بثنائية في الدوري الإنجليزي

تشيلسي
تشيلسي

تقدم فريق تشيلسي على مضيفه فولهام بهدفين دون مقابل، مساء اليوم الإثنين، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، في ختام الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

أرماندو بروخا كاد أن يفتتح التسجيل مبكرًا لـ تشيلسي في الدقيقة الثانية، بعد مراوغته لحارس مرمى فولهام، لكنه سدد الكرة خارج الشباك بغرابة.

وسجل الأوكراني ميخايلو مودريك الهدف الأول لـ تشيلسي، في الدقيقة 18، بعد تلقيه تمريرة مُسقطة من ليفي كولويل، ليسدد الكرة بين قدمي حارس فولهام، موقعًا على أول أهدافه مع الفريق في بطولة الدوري الإنجليزي.

وسجل الألباني بروخا ثاني أهداف “البلوز” في الدقيقة 19، مستغلًا خطأ فادح من تيم ريام حارس مرمى فولهام.

وقام بوتشينيو بتغييرات في صفوف البلوز عن المباريات الماضية حيث دفع بكول بالمر أساسيًا منذ البداية بجوار مودريك وبروخا.

تشكيل تشيلسي.. بالمر وبروخا أساسيان أمام فولهام في الدوري

حراسة المرمى: روبيرتو سانشيز

خط الدفاع: ليفي كولويل، أكسيل ديساسي، تياجو سيلفا، مارك كوكوريلا

خط الوسط: كونور كالاجير، إنزو فيرنانديز، مويسيس كايسيدو

خط الهجوم: بالمر، بروخا، ميخايلو مودريك

ويحتل فريق تشيلسي المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 5 نقاط جمعها من الفوز في مباراة وحيدة والتعادل في 2 وخسارة 3 وتسجيل 5 أهداف وتلقي 6، ما يعكس الوضع الصعب الذي يعيشه البلوز خلال الموسم الحالي.

ويبحث فريق تشيلسي عن استعادة ذاكرة الانتصارات في «البريميرليج»؛ إذ لم يحقق سوى انتصار وحيد منذ بداية الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويمتلك تشيلسي 5 نقاط فقط في رصيده، جمعها من انتصار وحيد وتعادلين، مقابل 3 هزائم، وسجل لاعبوه 5 أهداف، بينما استقبلت شباكه 6 أهداف، ليحتل المركز الخامس عشر في جدول الترتيب.

تشيلسى فولهام الدورى الانجليزى أرماندو بروخا ميخايلو مودريك

الأكثر قراءة

عاجل.. انفجار مرعب في بريطانيا.. الليل تحول إلى نهار (فيديو)

خبراء يكشفون لـ"الدستور" حقيقة انقطاع الإنترنت عالميا يوم 11 أكتوبر

الرئيس السيسى: إرادة المصريين المحرك الرئيسى لاستكمال حلم بناء دولة حديثة

أول تعليق من المستشار محمود فوزي المسئول الجديد عن الحملة الانتخابية للسيسى

ما هذا الكذب الفاجر؟

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

هدف «ليفربول» الملغى يهدد سمعة الدورى الإنجليزى

إبراهيم داود

نجاح سلام.. بالسلامة يا حبيبى

وائل لطفي

ما هذا الكذب الفاجر؟

ماجد حبته

حكاية الـ9 سنوات بالأرقام

لواء.حمدى البطران

اين كنا.. وكيف أصبحنا

مدحت بشاى

هو من أسقطهم من حسابات الوطن والوطنية

د هند جاد

أسطورة العقلية الذكورية.. ما دايم إلا وجه الله!

حسين دعسة

الروائى الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

صور

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

محطة تل أبيب

المزيد

أحداث الجدار.. استراتيجية حماس وفرصة نتنياهو حول احتجاجات السياج الحدودى

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً