حظك اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 لجميع مواليد الأبراج الفلكية

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2023، لجميع مواليد الأبراج الفلكية على النحو التالي:



الحمل

مهنياً: تمشي الأمور حسب مبتغاك وبطريقة جيدة أجواء ايجابية تساعدك في تخطي كل الظروف فتكون على الاستعداد جيّداً وتوسيع مروحة البحث لتقدّم في النهاية عملاً ناجزاً ينال الإعجاب.

عاطفياً: قد تعيش قصة عاطفية وتتمتع بأوقاتك، وقد تقع تحت سحر أحد الاشخاص الذي ينسيك ما حولك.

صحياً: استهلاك الأدوية والمنومات والمهدئات أو المسكنات المختلفة والتدخين تشكل خطراً على صحتك.

الثور

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن فرص مالية جديدة يرسلها إليك القمر من البيت الثاني بيت المال فيكون النجاح والمكاسب في طريقها إليك، ولا سيما على صعيد شراء سيارة أو بيت أو قطعة اثاث نادرة الف مبروك.

عاطفياً: لا ترفض التساهل أو التخلّي عن رأي معيّن لئلا تصطدم الآراء وتعلو نبرة الصوت وحدة النقاش.

صحياً: عليك منح ذاتك أوقاتاً من الراحة تعيد إليك صفاء الذهن والقوة البدنية.

الجوزاء

مهنياً: تختفي العراقيل لحظة وصول القمر إلى برجك فتنحسن الظروف وتعيش أوقاتا مسلية وتفرح بلقاءات وجلسات مميزة، فلا تضيع فرصة التلاقي والتفاهم مع الآخرين، وخصوصاً بعدما كانت أفكارك مشوشة وغير متزنة.

عاطفياً: عليك تسهيل الأمور والتخلّص من العقد بدل تأزيمها، واستدراك المواقف الحرجة والإسراع إلى المعالجة وتلطيف الأجواء بدلاً عن إثارة الفتن والخلافات.

صحياً: كثرة الإرهاق تكون عواقبه وخيمة عليك، فإذا قسوت على نفسك سوف تنهار.

السرطان

مهنياً: لا تناسبك تأثيرات المثلث الفلكي الهوائي الذي يحمل طاقات جارفة وعرقلة لذلك يحذّرك هذا اليوم من ارتكاب بعض الأخطاء، ويطلب إليك التروّي وتحليل الأمور بهدوء.

عاطفياً: تسلّط الضوء على قدراتك الإنسانية ومدى استعدادك للتضامن مع الحبيب الذي بدوره يتجاوب معك مقدّماً الدعم والاهتمام والرعاية.

صحياً: الاضطرابات الصحية التي قد تظهر اليوم يجب أخذها على محمل الجد، لأنها قد تصبح دائمة.

الأسد

مهنياً: تعيش يوما جيدا جدا تحت تأثيرات القمر من الجوزاء الصديق الذي يخدم مصالحك ويسهل أمورك ولهذا السبب أشجعك على أخذ المبادرة والسير قدماً نحو الأفضل حتى لو اصطدمت أحياناً ببعض العوائق.

عاطفياً: أدعوك إلى استغلال الجوّ الهادئ لتلغي بعض الارتباطات الخارجية، ولتبقى إلى جانب الحبيب بغية تقريب المسافة بينكما.

صحياً: أنت في صراع مع ذاتك وفي سباق مع الوقت، وضعت لنفسك أهدافاً عالية وتبذل كل جهدك وأقصى طاقة ممكنة لبلوغها.

العذراء

مهنياً: تعيش أجواء مشحونة وغامضة مع وجود القمر في الجوزاء في مواجهة مع لرجك بخيث يسعى أحدهم لتوريطك في صفقات مشبوهة أو ربّما إثارة الشكوك بشأن كفاءتك، لا تقلق!.

عاطفياً: تظهر بعض الغيوم الداكنة التي تستفز المواقف وتدفع إلى الخلاف ولا سيما في الأيام المقبلة.

صحياً: أحذرك من الأفراط في الاتكال على قوتك وطاقتك وأنصحك أن تعرف قدرتك على الاحتمال فلا تتجاوزها.

الميزان

مهنياً: يسود جو من الفرحة العامرة تحت تأثير المثلث الفلكي الهوائي في محيط العمل بعد النجاح المذهل الذي حققته في أحد المشاريع الكبيرة.

عاطفياً: اسعَ وراء الأفكار الخلاقة والعلاقة الواضحة، فهي وحدها تأتيك بالثمار الطيبة.

صحياً: تكثر الكتب والمجلات العلمية التي تقدم أفضل النصائح للحصول على صحة سليمة، لا بأس من الاطلاع عليها.

العقرب

مهنياً: تكون الظروف مساعدة في هذا اليوم الجيد والمناسب فتستعيد معنوياتك القوية؛ إلا أنك تميل إلى الوحدة والانزواء وتفتقر إلى الحيوية والشجاعة وإلى من يساندك.

عاطفياً: احتمال زواج سعيد إذا قرّرت حسم الأمر مع شريك كريم يملك مكانة اجتماعية مهمة.

صحياً: طاقة كبيرة وحيوية صاخبة تتمتع بها هذا اليوم فهنيئاً لك.

القوس

مهنياً: لا يناسبك انتقال القمر إلى الجوزاء بحيث تكون الظروف متطلبة في هذا اليوم المتقلب فلا تختلق المشاكل و اعتمد الهدوء والموضوعية كأساس لأي مشروع ولا تنفعل عند أول مبادرة استفزازية.

عاطفياً: قد يسامحك الحبيب على تصرّفك الطائش ولا سيّما إذا كان يدرك تمامًا طيبة قلبك ونياتك الحسنة.

صحياً: إعمد إلى الابتعاد قليلاً عن محيطك المعتاد المهني والعائلي وقم بممارسة نشاطات بدنية متوسطة القوة.

الجدي

مهنياً: لا تزال الأجواء الفلكية ممتازة وناشطة مع انتقال القمر إلى الجوزاء ما يجعلك تلاحق بعض الأفكار والأهداف وربما تتعدّد الاتجاهات، انتبه لوارداتك وأموالك.

عاطفياً: حلم جديد يرافق السعادة مع الشريك، فحاول أن تستفيد من الفرص المتاحة للتقدم في العلاقة خطوات إضافية.

صحياً: انتبه لصحتك وتجنب التعرض للبرد أو الأضواء القوية ولا تقم بمجهود غير اعتيادي.

الدلو

مهنياً: يجعلك المثلث الفلكي الهوائي من الأقوياء في هذا اليوم الجيد الذي يجعلك تتخطى العقبات وتكون أكثر تكيفاً مع الأجواء ومع تبدّل الظروف التي تحيط بك وتفرض عليك نمطاً جديداً من التصرف.

عاطفياً: تكتسب جاذبية كبيرة وقد تبرع في مهمة عاطفية أو تسمع كلام الحب والغرام.

صحياً: توعكات غير مؤلمة قد تتطور بشكل سلبي بدون استرعاء الانتباه لكنها لا تكون خطيرة.

الحوت

مهنياً: يزم متقلب لا تنزع الفرص الثمينة وابتعد عن المشاكل ولا تستلم للضغوط فهي قد تكون قاسية، ولا تلجأ إلى أيّ وسيلة ملتوية لئلا تعاقب بشدّة.

عاطفياً: هذا اليوم يهبك الحيوية ويزيد من جاذبيتك، إذ تسمح لك الظروف بالتمتع بلحظات سعيدة مع الحبيب، فلا تضيّع عليك فرصة التقارب.

صحياً: أمراض القلب هي الخطر المحدق بك، فإذا عرفت كيف تريح نفسك أبعدت عنك هذا الشبح.